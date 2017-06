Jogis Jungs in Franken: Geheimtraining in Herzogenaurach

NÜRNBERG - Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft am Samstag in der WM-Qualifikation in Nürnberg auf San Marino. Am Donnerstag landete das Team von Bundestrainer Joachim Löw in der Frankenmetropole. Am Freitagnachmittag stand das Abschlusstraining in Herzogenaurach an. Hier gibt's die Bilder und den genauen Zeitplan!

Für wenige Minuten durften Journalisten und Fotografen beim Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino dabei sein. Was sich in Herzogenaurach zeigte: Bundestrainer Joachim Löw plant mit Shkodran Mustafi als einzigen zentralen Verteidiger.



Donnerstag, 8. Juni

12 Uhr: Ankunft am Flughafen Nürnberg, anschließend Abfahrt nach Herzogenaurach zum Novina Hotel Herzo Base, dem Mannschaftshotel

14 Uhr: Pressekonferenz DFB-Team bei Adidas

+++ Was Jonas Hector und Oliver Bierhoff auf der PK sagten, lesen Sie hier +++

17.30 Uhr: Training in Herzogenaurach unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Das Team von Bundestrainer Joachim Löw absolvierte am Donnerstagnachmittag die erste Trainingseinheit auf fränkischem Geläuf.



Freitag, 9. Juni

12.30 Uhr: Pressekonferenz DFB-Team bei Adidas

13.45 Uhr: Pressekonferenz San Marino

17 Uhr: Abschlusstraining DFB-Team in Herzogenaurach unter Ausschluss der Öffentlichkeit

18 Uhr: Abschlusstraining San Marino im Stadion Nürnberg

Ankunft der DFB-Elf in Nürnberg:

Samstag, 10. Juni

20.45 Uhr: Anstoß WM-Qualifikationsspiel Deutschland – San Marino im Stadion Nürnberg

Die Trainingseinheiten der Nationalmannschaft in Herzogenaurach sind nicht öffentlich.

+++ Wie sich die Nationalmannschaft bisher in Nürnberg schlug, lesen Sie hier +++

Am Mittag ist die deutsche Fußballnationalmannschaft in Franken angekommen. Mit dem Mannschaftsbus ging es vom Nürnberger Flughafen nach Herzogenaurach, wo Bundestrainer Joachim Löw und seine Spieler ihre Zimmer im Novina Hotel bezogen.



