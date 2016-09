Junge HCEler haben am ASG besonderes Training

Coach Tobias Wannenmacher betreut Nachwuchs-Handballer an ihrer Schule - vor 10 Minuten

ERLANGEN - Die Kooperation zwischen HC Erlangen und Albert-Schweitzer-Gymnasium (ASG) läuft bereits seit vielen Jahren. Jetzt gibt es auch eine Leistungssport-Gruppe.

Handball spielen in der Mittagspause, diesmal unter Aufsicht von Nicolai Theilinger (ganz re.), konnten die Schüler schon länger, nun gibt es auch eine Leistungssport-Gruppe. Die trainiert Tobias Wannenmacher (6. v. re.). © Foto: Harald Sippel



Handball spielen in der Mittagspause, diesmal unter Aufsicht von Nicolai Theilinger (ganz re.), konnten die Schüler schon länger, nun gibt es auch eine Leistungssport-Gruppe. Die trainiert Tobias Wannenmacher (6. v. re.). Foto: Foto: Harald Sippel



Training statt Unterricht: Klingt super. Doch für die Nachwuchs-Handballer bedeutet das auch viel Stress. Im Rahmen der Leistungssport-Kooperation zwischen HC Erlangen und ASG dürfen sie während der Schulzeit einmal pro Woche zusätzlich trainieren. Dienstags und donnerstags ist dafür Tobias Wannenmacher in der Schulturnhalte zu Gast.

Schüler sollen vom Profi lernen

Der ehemalige Zweitliga-Profi hat beim HCE nicht nur die Aufgabe als Spielertrainer der U 23 übernommen, er ist auch Jugendkoordinator. Deshalb trainiert er nun den Nachwuchs am ASG. Als der Kooperationsvertrag im April unterschrieben wurde, war ursprünglich Daniel Stumpf für diese Aufgabe vorgesehen. Bekanntlich ist er nun Geschäftsführer. Also sprang Wannenmacher ein.

„Die Jugendarbeit lag mir schon am Herzen“, sagt der Trainer. „Solange sich etwas vorwärts bewegt und wir die Jungs nach vorne bringen, ist das gut.“ Die Nachwuchsspieler stammen alle aus den HCE-Teams der C- bis A-Jugend. Um am Leistungssport-Programm teilzunehmen, müssen sie, ihre Erziehungsberechtigten, der Verein, die Schule und die Lehrer der betreffenden Stunden einen Vertrag unterzeichnen.

Dadurch soll garantiert sein, dass die Jugendlichen das Lernen nicht vernachlässigen. „Zeitmanagement ist also gefragt“, sagt Wannenmacher. Doch das müssen die Talente sowieso verinnerlichen, wenn sie es einmal bis ganz nach oben schaffen wollen. Als Vorbild war dafür gestern zur Auftaktveranstaltung der Kooperation Nicolai Theilinger in die ASG-Turnhalle gekommen. Er selbst studiert neben dem Profi-Dasein. „In unregelmäßigen Abständen soll immer wieder ein Bundesliga-Spieler die Schüler besuchen“, sagt Daniel Stumpf.

Ganz freiwillig macht das der HC Erlangen nicht. Diese zusätzlichen Einheiten für den Nachwuchs im Klub fordert die Handball-Bundesliga (HBL) ein. Jeder Verein braucht ein Jugendzertifikat, ansonsten muss er Strafe zahlen. „Zu den Voraussetzungen gehört auch eine Schul-Kooperation“, sagt Stumpf.

Viele Jung-HCler gehen aufs ASG

Dass die Wahl auf das ASG gefallen sei, lag nicht nur am ehemalige HCE-Trainer Frank Bergemann, der hier als Lehrer tätig ist. „Er hat Strukturen geschaffen, die wir nutzen. Aber es gehen auch einfach viele unserer Spieler auf diese Schule.“ Das Hauptaugenmerk des Vereins liegt auf der sportlichen Weiterentwicklung der Talente. „Alles hat zwei Seiten. Die Spieler müssen das Verpasste nachholen und die Noten müssen stimmen.“ Da habe der HCE auch eine soziale Verantwortung.

Aktuell trainieren nur Jungs im Leistungssport-Training. „Wir wollen einen Unterbau für das Bundesliga-Team schaffen“, sagt Stumpf. Was den Trainingsumfang betrifft, sind die Nachwuchsspieler schon nahe dran an den Profis. „Mit ihrer Mannschaft haben sie fünfmal pro Woche Training, dazu kommt jetzt einmal in der Schule“ , sagt Wannenmacher.

Anders als im abendlichen Teamtraining soll es in seinen Einheiten um die individuelle Förderung gehen. „In der C-Jugend geht es um Athletik-Training, in der A-Jugend um Technik- oder Torwart-Training.“ Umso früher die Talente damit beginnen, „desto besser können sie Vorarbeit leisten für später“. So groß ist der Abstand zu den Profis dann gar nicht mehr. Zumindest bei der Anzahl der Trainingseinheiten.

KATHARINA TONTSCH