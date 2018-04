Kaderplanung am Kurt-Leucht-Weg: Fox bleibt, Buzas geht

NÜRNBERG - Nach dem Halbfinal-Aus in den Playoffs laufen die Personalplanungen der Thomas Sabo Ice Tigers auf Hochtouren. Wie Nürnbergs DEL-Klub am Freitag bekanntgab, verlässt einer der dienstältesten Tiger das Team - während einer der Topscorer mindestens ein weiteres Jahr bleibt.

Ein schlimmer Finger, der den Ice Tigers richtig gut tut: Der Kanadier Dane Fox. © Sportfoto Zink / ThHa



Er war torgefährlich und aktiv - doch vor allem war er ein echter Playoff-Spieler, der sich in den Köpfen der Gegenspieler breitmachte. Dane Fox überzeugte in der abgelaufenen DEL-Saison auf ganzer Linie. So sehr, dass die Thomas Sabo Ice Tigers den 24-jährigen Kanadier nun mit einem Vertrag für die kommende Saison ausstatten.

"Dane Fox hatte eine sehr gute erste Saison in der DEL", resümiert Nürnbergs Sportdirektor Martin Jiranek und ist "überzeugt, dass er sich zu einem noch besseren Spieler entwickeln kann". Fox kam im Vorjahr von den Missouri Mavericks aus der nordamerikanischen ECHL und glänze bei den Ice Tigers nicht zuletzt durch neun Punkte in zwölf Playoff-Spielen.

Buzas geht nach Düsseldorf

Die Ice Tigers verlassen wird hingegen Patrick Buzas, der seit 2012 im Kader des fränkischen DEL-Aushängeschilds war. Den 30-Jährigen zieht es zur Düsseldorfer EG, dort trifft der gebürtige Augsburger unter anderem auf Marco Nowak, mit dem er von 2012 bis 2016 gemeinsam in der Noris spielte. "Nach sechs Jahren in Nürnberg war es für mich Zeit für eine Veränderung", erklärte Buzas, der mit Niki Mondt, dem sportlichen Leiter der DEG, bereits in Hannover die Schlittschuhe schnürte. In insgesamt 248 Spielen für die Ice Tigers kam der Linksschütze auf 15 Tore und 28 Assists.

