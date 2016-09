Kaiserslautern schlägt Dresden - Auch Hannover gewinnt

1. FC Nürnberg damit Tabellenletzter - Arminia Bielefeld weiter sieglos - vor 1 Stunde

KAISERSLAUTERN - Der 1. FC Kaiserslautern hat sich mit einem 3:0 gegen Dynamo Dresden den frust aus der Seele geschossen. Absteiger Hannover 96 hat das Heimspiel gegen den Karlsruher SC gewonnen und bleibt damit im Aufstiegsrennen mit dabei. Erzgebirge Aue und Arminia Bielefeld trennen sich 1:1. Bereits am Dienstag schlug Stuttgart den Tabellenführer Braunschweig.

Ex-Cluberer Zoltan Stieber jubelt mit Jacques Zoua (links), dem Torschützen zum 3:0. © dpa/Uwe Anspach



1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden 3:0 (1:0)

Der 1. FC Kaiserslautern hat seine sportliche Talfahrt in der 2. Bundesliga beendet und am sechsten Spieltag den ersten Saisonsieg gefeiert. Gegen Dynamo Dresden kamen die Pfälzer am Mittwochabend zu einem klaren 3:0 (1:0). Für den Aufsteiger war es nach dem 0:3 im Ost-Derby gegen Erzgebirge Aue die zweite deutliche Niederlage in Serie. Vor 19 606 Zuschauern auf dem Betzenberg brachte Jacques Zoua den FCK in der 16. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhten der zur Pause eingewechselte Osayamen Osawe (51.) und erneut Zoua (56.) für die Roten Teufel. Es war der erste Pflichtspielsieg für den neuen FCK-Trainer Tayfun Korkut.

Hannover 96 - Karlsruher SC 1:0 (1:0)

Hannover 96 hat nach drei Spielen ohne Sieg wieder drei Punkte gewonnen. Der hoch gehandelte Erstliga-Absteiger schlug am Mittwoch den Karlsruher SC mit 1:0 (1:0) und kletterte trotz einer mäßigen Leistung auf den vierten Platz der Tabelle. Der harmlose KSC enttäuschte und blieb auch im sechsten Spiel ohne Sieg. Das einzige Tor erzielte vor 31 700 Zuschauern Felix Klaus (7.). Hannover hatte mehr vom Spiel und dominierte die Partie klar. Der Aufstiegsfavorit besaß auch die besseren Chancen, vergab diese aber leichtfertig – so wie Spielmacher Iver Fossum beim Schuss aufs leere Tor in der 45. Minute.

Erzgebirge Aue - Arminia Bielefeld 1:1 (1:0)

Arminia Bielefeld wartet auch nach sechs Spielen in der 2. Bundesliga auf den ersten Sieg. Die Ostwestfalen mussten sich am Mittwoch beim FC Erzgebirge Aue mit einem 1:1 (0:1) begnügen. Vor 6800 Zuschauern hatte Pascal Köpke Aue per Kopf in der 43. Minute verdient in Führung gebracht, nachdem die Gastgeber die gesamte erste Halbzeit über dominierend waren. Mit der ersten Chance überhaupt glich Malcolm Cacutalua (48.) für Bielefeld aus. Die Sachsen blieben auch danach gefährlicher. Aues Torhüter Martin Männel musste in der 38. Minute mit einer Ellenbogen-Verletzung ausgewechselt werden. Er kam ins Krankenhaus.

VfB Stuttgart - Eintracht Braunschweig 2:0 (1:0)

Der VfB Stuttgart hat mit einem 2:0 (1:0) die Siegesserie von Zweitliga-Spitzenreiter Eintracht Braunschweig beendet und den Rückstand auf Rang eins auf drei Punkte verkürzt. Für den VfB-Heimsieg am 6. Spieltag der Zweiten Bundesliga sorgten Toni Sunjic mit seinem Kopfballtor in der 15. Minute und Kevin Großkreutz (64.). Für den Weltmeister war es der erste Treffer im VfB-Trikot. Für Braunschweig war es nach fünf Siegen nacheinander die erste Saisonniederlage. Mit 15 Zählern bleibt die Elf von Trainer Torsten Lieberknecht aber mindestens bis zum Wochenende auf Rang eins.

Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 3:0 (2:0)

Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Bundesliga den Anschluss zu den vorderen Tabellenplätzen hergestellt. Am Dienstag gewann die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel im eigenen Stadion das West-Derby gegen den VfL Bochum mit 3:0 (2:0). Drei Tage nach der ersten Saisonniederlage (0:2 gegen Heidenheim) agierten die Düsseldorfer vor 22 688 Zuschauern spielfreudig und setzten ihre Gäste direkt unter Druck. Marcel Sobottka (3. Minute), Rouwen Hennings (14.) und Axel Bellinghausen (68.) erzielten die Tore. Bochum leistete sich viele Fehlpässe. Peniel Mlapa (48.) traf mit der besten VfL-Chance den Pfosten.

1. FC Heidenheim - SV Sandhausen 0:0

Der 1. FC Heidenheim ist im Baden-Württemberg-Duell mit dem SV Sandhausen nicht über ein 0:0 hinaus gekommen. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt bleibt mit elf Punkten aber in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga. In einer insgesamt schwachen Begegnung vor 5198 Zuschauern im Hardtwaldstadion hatten die Gäste aus Heidenheim in der ersten Hälfte nur eine harmlose Schusschance durch Tim Kleindienst. Auf der anderen Seite vergab Lucas Höler eine hervorragende Gelegenheit zur Führung mit einem Kopfball aus wenigen Metern (15. Minute). Nach dem Seitenwechsel traf SVS-Profi Andrew Wooten zudem den Pfosten (58.).

dpa