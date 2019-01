Trotz eisiger Temperaturen versammelte Club-Trainer Michael Köllner seine Spieler am Donnerstagnachmittag zum Trainingsauftakt am Valznerweiher. Wieder am Ball war auch das Verletzungs-Quartett um Hanno Behrens, Christian Mathenia, Eduard Löwen und Enrico Valentini. Schon am Freitag ist es mit dem Frieren für die Nürnberger vorbei: Dann geht es für den Club ins Traininslager an die Costa del Sol. © Sportfoto Zink / DaMa