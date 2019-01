Was war da los am zweiten Tag des Trainingslagers an der Costa del Sol? Jede Menge! Der Köllner-Club probt im Bergdorf Benahavis in der Sonne Südspaniens am Vormittag in drei Gruppen. Dann gibt's Essen, Gespräche und die nächste Übungseinheit. Beendet wird diese von drei Himmelsboten und einer fetten Fiesta. Bilder aus der andalusischen Zweitheimat des Almeisters? Vamos, hier kommen sie! © Sportfoto Zink / DaMa