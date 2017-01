Kamerun-Clinch: Schalke ist Choupo-Moting wichtiger

GELSENKIRCHEN - Kohlepott statt Afrika-Cup: Eric Maxim Choupo-Moting, der früher auch einmal für den 1. FC Nürnberg auf Torejagd ging, ist nach Angaben des FC Schalke 04 mit sofortiger Wirkung aus der Nationalmannschaft Kameruns zurückgetreten.

Ein Ex-Nürnberger gegen Nürnberger: Eric Maxim Choupo-Moting gibt Königsblau den Vorzug vor der kamerunischen Nationalmannschaft. © Sportfoto Zink / JüRa



Deshalb wird der 27 Jahre alte Stürmer auch nicht am Afrika-Cup teilnehmen, sondern an diesem Mittwoch mit dem Team von Chefcoach Markus Weinzierl in das Winter-Trainingslager nach Benidorm in Spanien reisen.

Der Algerier Nabil Bentaleb und der Ghanaer Abdul Rahman Baba werden in Benidorm fehlen. Beide wurden von ihren Verbänden für das Kontinentalturnier vom 14. Januar bis 5. Februar in Gabun berufen. Der Schalker Bernard Tekpetey gehört zum vorläufigen Aufgebot Ghanas.

Choupo-Motings Nationalmannschaftskollege Edgar Salli - ein Nachfolger des 27-Jährigen beim FCN - wird für die Unzähmbaren Löwen übrigens beim Kontinentalturnier stürmen.