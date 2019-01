In jeweils knapp 40 Spielen haben es die Ice Tigers und die Eisbären aus Berlin nicht ansatzweise geschafft, ihren Ambitionen gerecht zu werden. In der vergangenen Saison trafen sich beide Mannschaften in einer intensiven Playoff-Halbfinal-Serie, in der sich Berlin nach sechs Spielen durchsetzte – dann aber das Finale gegen München verlor. Ans Halbfinale wollen beide im Januar 2019 nicht denken, schon die Pre-Playoffs wären ein Erfolg. © Sportfoto Zink / ThHa