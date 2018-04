Kämpfer und Künstler: Die Club-Meisterspieler von 1968

Von Roland Wabra bis Hubert Schöll, von Eisenfüßen und Zick-Zack-Cebinac - vor 14 Minuten

NÜRNBERG - Einige von ihnen haben Legendenstatus, andere sind dagegen eher ins Abseits des Gedächtnisses abgedriftet - wir haben sie allerdings nicht vergessen! Sportredakteur Hans Böller hat im Archiv gekramt und stellt die 15 Nürnberger Meisterspieler von 1968 vor – woher sie kamen und was aus ihnen wurde.

So zusammengeschweißt die Meistermannschaft des 1. FC Nürnberg von 1968 auf dem Rasen auftrat, so unterschiedlich waren die individuellen Charaktere der Club-Ikonen. Wer waren sie, was ist aus ihnen geworden? Wir haben im Archiv gekramt!