Kanonier für Köln: Terodde stürmt wieder für den FC

Fix! Sturmkante erhält in der Domstadt einen Vertrag bis 2021 - vor 1 Stunde

KÖLN - Ihn kann man am Geißbockheim gut brauchen! Simon Terodde wechselt in der Winterpause vom VfB Stuttgart zum Liga-Letzten 1. FC Köln.

Wo geht's denn hier nach Köln? Dumme Frage: Simon Terodde hat den Weg bereits gefunden. © dpa



Wo geht's denn hier nach Köln? Dumme Frage: Simon Terodde hat den Weg bereits gefunden. Foto: dpa



Der 29-Jährige unterschrieb am Rhein einen Vertrag bis 2021. Das teilte der FC am Mittwoch mit.

In der vergangenen Saison hatte der Angreifer mit 25 Treffern maßgeblich zur Rückkehr der Stuttgarter in die Bundesliga beigetragen. In der aktuellen Spielzeit gelangen ihm in 17 Pflichtspielen allerdings nur drei Tore. Seinen Kontrakt mit dem VfB hatte Terodde erst im Mai bis zum 30. Juni 2019 verlängert.

Terodde spielte bereits zwischen 2009 und 2011 für Köln und gab in dieser Zeit auch sein Bundesliga-Debüt.

dpa