Kantersieg: Club-Konkurrent Kiel triumphiert in Dresden

DRESDEN - Die 2. Liga befindet sich so langsam aber sicher im Saisonendspurt. Am 30. Spieltag machte Holstein Kiel dabei einen weiteren Schritt in Richtung Bundesliga: Durch den Auswärtssieg in Dresden verkürzten die Störche den Rückstand auf den zweitplatzierten Nürnberg vorübergehend auf einen Zähler.

Kollektiver Jubel: Holstein Kiel siegte bei Dynamo Dresden mit 4:0. © Sebastian Kahnert/dpa



Dynamo Dresden - Holstein Kiel 0:4 (0:1)

Aufsteiger Kiel hat den Aufstiegs-Relegationsplatz durch den ersten Auswärtssieg in diesem Jahr weiter gefestigt und die beiden führenden Teams unter Druck gesetzt. Durch einen 4:0 (1:0)-Erfolg bei der SG Dynamo Dresden verkürzte die Mannschaft von Trainer Markus Anfang den Rückstand auf Platz zwei vorerst auf einen Punkt. Der 1. FC Nürnberg kann mit einem Sieg am Sonntag beim FC Ingolstadt aber wieder auf vier Punkte davonziehen.

Die Treffer in Dresden erzielten Kingsley Schindler per Strafstoß in der 28. Minute, Marvin Ducksch (65., 90.+4) und Alexander Mühling (87.). Dynamo, das einen Strafstoß in der vierten Minute durch Moussa Koné nicht nutzen konnte, verpasste es, sich von der Abstiegszone etwas abzusetzen und rutschte auf den 14. Platz ab.

St. Pauli - Union Berlin 0:1 (0:0)

Der 1. FC Union Berlin hat in Unterzahl einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht. Zu zehnt feierten die Berliner einen wichtigen 1:0 (0:0)-Erfolg beim FC St. Pauli, der damit weiter tief in den Abstiegskampf verstrickt ist.

Vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion erzielte Simon Hedlund (81. Minute) das Siegtor für die Gäste, bei denen Marvin Friedrich (56./wiederholtes Foulspiel) die Gelb-Rote Karte sah. Der Kiezklub, der noch drei Punkte vor dem Relegationsplatz liegt, überzeugte zwar in kämpferischer Hinsicht, hatte aber auch in Überzahl nicht die spielerischen Mittel, um die Berliner Abwehr zu knacken.

Arminia Bielefeld - Erzgebirge Aue 2:0 (1:0)

Bielefeld hat wohl die letzten Zweifel am Klassenverbleib beseitigt. Die Ostwestfalen gewannen ihr Heimspiel gegen Erzgebirge Aue mit 2:0 (1:0) und dürften mit 43 Punkten auf dem fünften Tabellenrang in der so engen Liga kaum mehr Probleme bekommen. Für Aue war es der erste Dämpfer nach zuvor acht Spielen in Serie ohne Niederlage.

Vor 16.605 Zuschauern in Bielefeld agierten beide Teams zunächst unspektakulär und vermieden das Risiko, ehe Andreas Voglsammer (42. Minute) einen schnellen Angriff zur Bielefelder Führung abschloss. Fabian Klos sorgte für den 2:0-Endstand (69.).

MSV Duisburg - SV Sandhausen 0:2 (0:1)

Der MSV Duisburg steckt weiter in der Krise. Die Mannschaft von Trainer Ilja Gruew verlor das Heimspiel gegen den SV Sandhausen mit 0:2 (0:1) und blieb auch im sechsten Match in Serie ohne Sieg. Sandhausen konnte sich indes durch den elften Saisonsieg von der unteren Tabellenhälfte absetzen.

Vor 14.231 Zuschauern erarbeiteten sich die Gäste die besseren Torchancen. Philipp Förster (39. Minute) war vor der Pause erfolgreich. Der MSV erhöhte danach den Druck, Cauly Oliveira Souza (64.) traf aber nur den Pfosten. In der Nachspielzeit (90.+3) markierte Stefan Kulovits den Treffer zum Endstand.

