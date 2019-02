Karriereende nach WM: Vonn hört auf ihren Körper

Die Skirennfahrerin kann damit Stenmarks Rekord nicht mehr knacken - vor 1 Stunde

ARE - Trotz ihrer vielen Verletzungen kam Lindsey Vonn eng an die Bestmarke des Schweden Stenmark mit 86 Weltcup-Erfolgen heran, beendet jetzt nach der WM in Schweden aber ihre Karriere als Skirennfahrerin. Ihr Körper wäre gebrochen und sie müsse jetzt aufhören, verkündete sie auf Social Media.

"Mein Körper brüllt mich an zu stoppen": Lindsey Vonn verabschiedet sich nach der WM in Schweden vom professionellen Skirennfahren. © Christophe Karaba (dpa)



Lindsey Vonn wird ihre aktive Skikarriere nach den Weltmeisterschaften in Schweden beenden. Das teilte die Amerikanerin am Freitagabend mit. "Mein Körper ist gebrochen und nicht mehr zu reparieren und lässt mich nicht die letzte Saison bestreiten, von der ich geträumt habe. Mein Körper brüllt mich an zu STOPPEN und es ist Zeit, dass ich auf ihn höre", schrieb die 34-Jährige in den Sozialen Netzwerken.

Vonn hat in ihrer von Verletzungen überschatteten Karriere 82 Weltcups gewonnen und ist Rekordhalterin bei den Damen. Die Bestmarke des Schweden Ingemar Stenmark von 86 Erfolgen, die sie in den vergangenen Jahren jagte, kann sie nun nicht mehr erreichen.

dpa