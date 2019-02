Karrierende? Nowitzki denkt ans Aufhören

Aller Voraussicht nach ist es die letzte NBA-Saison des Superstars - vor 1 Stunde

DALLAS - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki tendiert derzeit zu einem Karriereende nach der aktuellen NBA-Spielzeit. "Ich wollte sehen, wie diese Saison läuft, mit meiner Familie reden und dann eine Entscheidung treffen", sagte der 40-Jährige am Freitag (Ortszeit) in einem ESPN-Podcast.

Dirk Nowitzki tendiert zu einem Karrierende nach dieser NBA-Saison. © SARAH STIER, AFP



"So wie es jetzt läuft, neige ich dazu, aber wir werden sehen, wie die letzten Spiele laufen." Nach einer Entzündung in Folge einer Knöchel-Operation konnte Nowitzki erst Mitte Dezember in seine 21. Saison für die Dallas Mavericks starten.

Aktuell kommt der Würzburger langsam besser in Schwung, erzielte zuletzt mit 14 Punkten eine persönliche Saison-Bestleistung. "Es war hart, aber in den vergangenen Wochen gab es ein paar Fortschritte, ich konnte es etwas mehr genießen", sagte Nowitzki. "Aber insgesamt ist die Saison frustrierend." Die Mavericks liegen derzeit deutlich hinter den Playoffrängen in der Western Conference.

Nowitzki beim Allstar-Game dabei

Basketball-Superstar Dirk Nowitzki erhält gegen Ende seiner Karriere noch einmal eine besondere Auszeichnung der NBA. Der 40 Jahre alte Profi von den Dallas Mavericks und Dwyane Wade von den Miami Heat wurden von NBA-Commissioner Adam Silver nachträglich jeweils ins Allstar-Spiel der nordamerikanischen Profiliga am 17. Februar (Ortszeit) in Charlotte berufen. Das teilte die NBA am Freitag mit.

Ein Superstar für Nowitzki: Porzingis kommt nach Dallas

Beide "verkörpern das Beste der NBA: bemerkenswerte Fähigkeiten, Antrieb und Professionalität genau so wie tiefe Hingabe, ihre Gemeinden zu stärken und das Spiel in der Welt größer zu machen", sagte Silver.

Für Nowitzki, der womöglich nach dieser Saison seine Karriere beendet, ist es seine 14. Berufung ins Allstar-Spiel. Er ist bereits als Ehrencoach einer Weltauswahl beim Showduell der besten Jungprofis zwei Tage zuvor eingeplant.

dpa