Kegeln: Viktoria verpatzt Generalprobe

Die Kegler starten in dieser Woche nach und nach in ihre Spielrunden - vor 1 Stunde

FÜRTH - Die hiesigen Sportkegler steigen in die Saison ein. Nachdem die Viktoria bereits die erste Pokal-Pleite verdauen muss, steigt beim Bayernligist aus Burgfarrnbach die Vorfreude.

Der Viktorianer Oliver Schneider unterlag beim ASV Neumarkt im Pokal seinem Gegenspieler Stephan Drexler mit 0:4 (546:613). © Archivfoto: Thomas Hahn



Mit einer deutlichen 0:8-Klatsche (3380:3576) beim Zweitligisten ASV Neumarkt verabschiedeten sich die Kegler von Viktoria Fürth bereits nach der ersten Runde aus dem diesjährigen DKBC-Pokal. Der Sieg für die Oberpfälzer geht auch in dieser Höhe völlig in Ordnung, waren die Dambacher im gesamten Spiel doch völlig chancenlos.

Auch wenn sie als krasser Außenseiter zu dieser Pokalpartie angetreten waren, hatten sie doch zumindest auf den Gewinn des einen oder anderen Mannschaftspunktes gehofft. Aber bereits nach der Mittelpaarung war die Partie zu Gunsten der Hausherren entschieden. Konnten die Fürther im Vollenspiel dem Zweitligisten noch Paroli bieten, so war im Abräumen mehr als ein Klassenunterschied zu erkennen.

Während die Neumarkter in dieser Verfassung sicherlich zum engeren Kreis der Meisterschaftsanwärter der 2. Bundesliga Süd/West zu zählen sind, heißt es nun für die Viktoria, in der letzten Woche vor dem Start in die neue Saison im Training noch einmal intensiv an den gezeigten Schwächen zu arbeiten. Der verpatzten Generalprobe soll am Samstag im Heimspiel gegen Gut Holz Zeil (12 Uhr, Coubertinstraße 9-11, Dambach) zumindest eine gelungene Bayernliga-Premiere folgen.

Auf einen guten Saisonstart hoffen auch die Bayernliga-Keglerinnen vom Sportkegelklub (SKK) Kleeblatt Burgfarrnbach. In der vergangenen Saison haben die Frauen den Klassenerhalt noch am letzten Spieltag sichern können und erhoffen sich natürlich in der neuen Saison 2017/18 frühere Planungssicherheit.

Verändert hat sich die Mannschaft lediglich punktuell. Michaela Möhrlein legt auf eigenen Wunsch erst einmal eine keglerische Pause ein. Mit Claudia Schnetz können die Burgfarrnbacherinnen dafür einen Neuzugang vermelden, der sogleich das Amt der Mannschaftsführerin übernommen hat. In der kommenden Spielzeit will sie mit ihrem Team auf einem Tabellenplatz unter den ersten Fünf landen.

Schnetz kehrte vom Ligakonkurrenten 1. KC Weiherhof zurück, wo sie in der Vorsaison starke Ergebnisse und auch sehr gute Platzierungen auf Einzelmeisterschaften erzielte.

Nach einer kurzen Babypause steht auch Stephanie Klein dem Team wieder zur Verfügung. Mit den erfahrenen Spielerinnen, die sich bereits auf Bundesligaebene bewiesen haben und an bayerischen sowie deutschen Einzelmeisterschaften teilgenommen haben, bleibt die Mannschaft unverändert: Katja Wölfing, Christina Meier, Helga Kosi, Petra Mursch und Melanie Pohl heißen die fünf stärksten Spielerinnen.

In die neue Bayernliga-Saison starten sie am Sonntag auf den eigenen Bahnen gegen die Reserve der DJK Ingolstadt. Spielbeginn ist wie immer um 14 Uhr auf der Kegelbahn auf der Tulpe, Tulpenweg 60, Fürth.

Saisonstart der höchsten Ligen

Sonntag, 13.30 Uhr, Bayernliga Frauen: 1. KC Weiherhof 1 – TSV Milbertshofen 1, 14 Uhr: Bayernliga Frauen: SKK Kleeblatt Burgfarrnbach 1 – DJK Ingolstadt 2.

Sonntag, 13.30 Uhr, Landesliga Nord Frauen: Comet Langenzenn 1 – CT Post Franken Coburg 1.

Samstag, 12 Uhr, Bayernliga Männer: Viktoria Fürth 1 – 1.SKK Gut Holz Zeil 1. 13.30 Uhr, Landesliga Nord Männer: TSV 1880 Schwandorf – BWH Langenzenn 1.

