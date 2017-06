Kein Wort zu Nürnberg: Kutschke verabschiedet sich

Club-Leihgabe verlässt Dynamo – Zwei feste Abnehmer stehen im Raum - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In Nürnberg war's Zero, in Dresden avancierte Stefan Kutschke in der abgelaufenen Saison derweil zum Hero. Vieles deutete auf einen Verbleib des 18-Tore-Mannes in seiner Heimatstadt hin. Doch die Zukunft des Sachsen-Shooters liegt woanders. Wo genau, verrät der Sturmbulle, der an den Club noch bis Sommer 2018 gebunden ist, bei seinem Abschied aus Elbflorenz jedoch nicht.

Stefan Kutschke hat sich in Dresden pudelwohl gefühlt - nun verlässt er seinen Herzensverein mit unbekanntem Ziel. © dpa



Stefan Kutschke hat sich in Dresden pudelwohl gefühlt - nun verlässt er seinen Herzensverein mit unbekanntem Ziel. Foto: dpa



Dresden liebt Kutschke - und Kutschke liebt Dresden. Nach dem Rosenkrieg mit Nürnberg schien eine Fortsetzung der Traumbeziehung durchaus wahrscheinlich. In der Sport-Bild hatte der Sturmtank seine Zeit beim Club als die schlimmste seiner Karriere bezeichnet und gegen seinen Arbeitgeber - am Valznerweiher hat noch ihn bis ins nächste Jahr bindende Papiere - auch ansonsten ordentlich ausgekeilt.

Das Interesse der SGD an einer Weiterbeschäftigung ihres Leihstürmers war da schon längst notiert. Andreas Bornemann, Nürnbergs Sportvorstand, ließ dies in Ermangelung eines attraktiven Angebots jedoch ebenso kalt wie Kutschkes Versuche, sich freizupressen.

Bilderstrecke zum Thema Teuchert, Sepsi, Kutschke und Co.: So plant der Club 33 Spieler, ein Verein - und eine Saison, die für den neunfachen deutschen Meister enttäuschend war. 2016/17 lief für den 1. FC Nürnberg alles andere als optimal. Wird es Zeit für einen Neuanfang oder will der Club sich nur punktuell verstärken, um wieder oben anzugreifen? In unserer Bildergalerie gibt es die Antwort.



Tore, Tore, Tore

Verständlich war das Dresdner Interesse an Kutschke allemal: In der zurückliegenden Spielzeit war der wuchtige Angreifer der beste Schütze der Schwarz-Gelben. Stolze 18 Mal ließ es der großgewachsene Sachse in der vergangenen Saison für Dynamo scheppern, sieben weitere Tore bereitete er vor. Im DFB-Pokal kegelte Kutschke als Doppelpacker klassenhöhere Leipziger aus dem Wettbewerb und brachte sich damit auch bei seinem Ex-Verein in Erinnerung.

Gegen den damaligen Tabellenführer aus Braunschweig wandelte die Club-Leihgabe ein 0:2 noch in einen 3:2-Heimsieg um - mit drei Toren binnen zwölf Minuten! In der Rückrunde in Stuttgart glückte Kutscher, wie ihn Freunde und Spielkameraden nennen, ebenfalls ein Hattrick, diesmal brauchte Dresdens Gute-Laune-Knipser dafür 22 Minuten.

Zu seiner Zeit in Nürnberg waren diese Arbeitsproben ein enormer Kontrast. "Der Wille und die Leidenschaft ersetzten manchmal das Talent", hatte Kutschke den Nürnberger Nachrichten im Sommer 2015 in den Block diktiert. Die Zeit am Neuen Zabo sollte für den 1,94-Meter-Schrank - so der Plan - zum erfolgreichen Neubeginn werden.

Dass der Sturmbulle nicht talentfrei ist, zeigte er in der Vorbereitung, als er gegen Jahn Regensburg aus elf Metern netzte. Beim Hornberger Pokalschießen in Aalen war der gebürtige Dresdner anschließend einer von zwei Nürnbergern, die den Club aus gleicher Entfernung in die nächste Runde hievten. Im Anschluss ging es für die Angriffskante jedoch stetig bergab. Vier Mini-Einsätze, der längste über acht Minuten, waren für Kutschke zu notieren, als ihn René Weiler kurz vor dem Frankenderby erstmals aus dem Trainingsbetrieb verbannte.

Bilderstrecke zum Thema Baywatch, Bussi, Barcelona: Der Club macht Ferien Okay, die zurückliegende Zweitliga-Saison war für den 1. FC Nürnberg nicht sonderlich erfolgreich. Am 19. Juni trifft man sich am Valznerweiher wieder, um daran zu arbeiten, dass es in der kommenden Spielzeit deutlich besser wird. Ein bisschen Urlaub davor muss aber auch sein. Diesen nutzen die Club-Jungs auch, um ihre Impressionen mit der Internetgemeinde auf Instagram zu teilen.



Ein Anwaltsschreiben und eine außergerichtliche Einigung später durfte der erklärte Dynamo-Ultra wieder mit den Club-Profis trainieren, einige Zeit später auch in Duisburg spielen. Als sich die Dresdner im Winter 2015 für Kutschke interessierten, kam man mit Blick auf ein Leihgeschäft jedoch schnell überein, Andreas Bornemann nannte dies eine für beide Seiten "sinnvolle Lösung". In der kommenden Saison wird Kutschke allerdings nicht mehr für die Sachsen stürmen.

"Stefan hat Dynamo Dresden in den letzten anderthalb Jahren mit jeder Faser gelebt und sowohl sportlich als auch menschlich unheimlich viel eingezahlt", ließ sich Ralf Minge unlängst in einer Vereinsmitteilung zitieren. Im Fortlauf musste der Geschäftsführer der SGD jedoch erklären, dass man Kutschke nicht an Dynamo hatte binden können. "Wir haben Stefan eine längerfristige Perspektive auch über seine aktive Laufbahn hinaus aufgezeigt. Aber es war auch klar, dass eine Verpflichtung nach seinen überragenden Leistungen im vergangenen Jahr kein einfaches Unterfangen wird. Stefan hat sich uns gegenüber zu jeder Zeit offen und ehrlich verhalten und glaubhaft signalisiert, dass er sich eine Zukunft in Dresden vorstellen könnte", erläuterte Minge - mit dem entscheidenden Zusatz: "Wir müssen respektieren, dass es für ihn vielleicht um seinen letzten großen Vertrag als Profi geht."

Kutschke selbst verabschiedete sich aus seiner Heimatstadt derweil mit viel Pathos. "Ich habe in Dresden eine Zeit erleben dürfen, die sich mit Worten schwer beschreiben lässt. Für mich ist ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen, für Dynamo zu spielen. Zu Beginn und dann auch mit der Rückkehr in die 2. Liga war der Druck für mich persönlich sehr hoch, ich habe mich enorm in der Pflicht gesehen. Umso glücklicher bin ich, dass ich mit dieser geilen Mannschaft so viele einzigartige Momente erleben durfte“, bedankte sich der Glücksbringer des achtmaligen DDR-Meisters auf der vereinseigenen Website.

"Ich bin Dresdner und werde Dynamo auch als Fan immer verbunden bleiben", stand da. Die Realität stand gleichberechtigt daneben. "Meine Familie und viele Freunde sind in Dresden zuhause, hier liegen meine Wurzeln. Aber schlussendlich galt es, alle Interessen unter einen Hut zu bekommen, was trotz offener und fairer Gespräche leider nicht gelungen ist."

Schanzer-Schecks oder England-Kohle?

Wo er in der kommenden Saison spielen wird, verriet der Noch-Nürnberger auf der Dynamo-Seite nicht. Club-Vorstand Bornemann kann die Entwicklung jedoch entspannt verfolgen. Der Angreifer hat sich in der vergangenen Saison erfolgreich ins Schaufenster gestellt. An den Valznerweiher will Kutschke keinesfalls zurückkehren.

So müssen er oder besser gesagt sein Berater einen Abnehmer liefern, der den 28-Jährigen verpflichtet und gute Vertragsmodalitäten offeriert. Liest man bei Minge und Kutschke zwischen den Zeilen, hat man diesen wahrscheinlich schon gefunden. Positiv für den FCN ist, dass es laut Bild-Zeitung sogar zwei Bieter für den drittbesten Zweitliga-Schützen der zurückliegenden Spielzeit geben soll.

Sowohl Premier-League-Aufsteiger Huddersfield, für den der Ex-Fürther Michael Hefele verteidigt, als auch Erstliga-Absteiger Ingolstadt, der Kutschke mit einem Fünf-Jahres-Vertrag lockt, wollen sich demnach die Dienste des Sturmbrocken sichern.