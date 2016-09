Kerber marschiert ins Halbfinale der US Open

NEW YORK - Angelique Kerber ist ihrem Ziel, Weltranglisten-Erste zu werden, einen Schritt näher gekommen. Im Viertelfinale der US Open setzte sich die Deutsche souverän mit 7:5 und 6:0 gegen die Italienerin Roberta Vinci durch.

Geschafft: Angelique Kerber steht im Halbfinale der US Open. Foto: AFP



Angelique Kerber hat bei den US Open ihr drittes Grand-Slam-Halbfinale in diesem Jahr erreicht. Die 28 Jahre alte Tennisspielerin aus Kiel setzte sich am Dienstag gegen die Vorjahresfinalistin Roberta Vinci aus Italien mit 7:5, 6:0 durch.

Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft die Weltranglisten-Zweite am Donnerstag auf die Dänin Caroline Wozniacki oder Anastasija Sevastova aus Lettland.

Nach ihrem Sieg bei den Australian Open und dem verlorenen Wimbledon-Finale kann Kerber in New York ihren zweiten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier feiern. Damit würde sie auch sicher Serena Williams als Weltranglisten-Erste ablösen.

