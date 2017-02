Kevin Großkreutz nach Schlägerei im Krankenhaus

Fußball-Weltmeister erlitt eine Platzwunde am Kopf - vor 1 Stunde

STUTTGART - Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz ist in der Nacht von Montag auf Dienstag bei einem körperlichen Angriff verletzt worden und zur Behandlung in ein Stuttgarter Krankenhaus gekommen.

Kevin Großkreutz muss wohl noch bis Mittwoch in der Klinik bleiben. Foto: Thomas Eisenhuth (dpa)



Dort muss der Verteidiger von Zweitliga-Tabellenführer VfB Stuttgart wohl noch bis Mittwoch bleiben, teilte sein Club am frühen Abend mit. Großkreutz werde Anzeige erstatten.

Die Polizei berichtete von einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Demnach sei ein 28 Jahre alter Mann nach einem Faustschlag mit einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus gebracht worden. Ein 16 Jahre alter Mann aus der gleichen Gruppe sei ebenfalls geschlagen und ohne sichtbare äußere Verletzungen im Krankenhaus versorgt worden.

"Wir haben bisher keine Hinweise auf eine Vorgeschichte oder eine Provokation", sagte der Polizeisprecher über den Vorfall auf dem Wilhelmsplatz am Rande eines Stuttgarter Ausgehviertels. Die Polizei habe nach einem Notruf wenig später vier Tatverdächtige festgenommen. Weitere Informationen und Angaben zu den Motiven der Tat gebe es noch keine, hieß es.

Namen bestätigte die Polizei nicht. Großkreutz hatte beim 2:0 des VfB gegen den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag wegen einer Prellung am Fuß nicht gespielt. Der Dienstag war trainingsfrei. Am Montag trifft der VfB auf Eintracht Braunschweig.

