Kiel siegt weiter, Last-Minute-Sieg für St. Pauli

Aufsteiger mischt oben mit - Darmstadt bleibt an der Spitze - vor 1 Stunde

REGENSBURG - Nach dem ersten Saisonsieg in Ingolstadt wollen euphorisierte Regensburger am Samstag gegen Kiel nachlegen. In der anderen Partie ist Heidenheim zu Gast auf der Reeperbahn. Bereits am Freitag feierte Darmstadt 98 in Duisburg den nächsten Dreier.

Freudentaumel bis zur Förde: Holstein Kiel gewinnt auch in Regensburg und steht nun mit sieben Punkten aus vier Spielen da. Foto: Sven Hoppe/dpa



Jahn Regensburg - Holstein Kiel 1:2 (1:2)

Der SSV Jahn Regensburg hat das Aufsteigerduell gegen Holstein Kiel verloren und wartet weiter auf seinen ersten Heimsieg. Die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer verschlief beim 1:2 (1:2) am Samstag die erste Hälfte fast komplett und konnte nach dem Seitenwechsel nicht mehr entscheidend aufdrehen.

Kingsley Schindler mit seinem zweiten Saisontor (20. Minute) und Marvin Ducksch (30.) brachten die forschen Gäste vor 8600 Zuschauern komfortabel in Führung. Marvin Knoll (43.) konnte mit einem sehenswerten Freistoß nur noch den schmeichelhaften Anschluss für die viel zu harmlosen Regensburger herstellen.

FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim 1:0 (0:0)

Der FC St. Pauli ist nach drei sieglosen Pflichtspielen wieder zurück in der Erfolgsspur. Die Mannschaft von Trainer Olaf Janßen bezwang am Samstag den 1. FC Heidenheim mit 1:0 (0:0). Den Siegtreffer erzielte Johannes Flum nach einem Eckball in der Nachspielzeit(90.+2). In den ersten 45 Minuten wurde den 29.546 Zuschauern eine schwache Partie geboten.

Ein Distanzschuss des Heidenheimers Arne Feick, der knapp das Tor verfehlte, war die einzige echte Chance. Zu Beginn der zweiten Halbzeit ließ auch Nikola Dovedan eine Schussgelegenheit ungenutzt. Die Hamburger entwickelten in der zweiten Halbzeit mehr Offensivdrang und wurden mit dem späten Siegtreffer dafür belohnt.

MSV Duisburg - Darmstadt 98 1:2 (1:1)

Die Lilien sind auf Kurs: Darmstadt 98 gewinnt auch in Duisburg und feiert den dritten Sieg im vierten Spiel. Foto: Ina Fassbender/dpa



Darmstadt 98 lässt sich auf dem angepeilten Weg zurück in die Fußball-Bundesliga nicht beirren. Am Freitag setzte sich die Mannschaft von Trainer Torsten Frings durch einen späten Treffer von Yannick Stark (88. Minute) mit 2:1 (1:1) gegen Aufsteiger MSV Duisburg durch und feierte zum Auftakt des 4. Zweitliga-Spieltags den dritten Saisonsieg.

Vor 16.297 Zuschauern in Duisburg ging der MSV zunächst durch Moritz Stoppelkamp (25.) gegen starke Gäste in Führung. Marvin Mehlem (35.) markierte den Ausgleich für Darmstadt, ehe Stark den Siegtreffer erzielte. MSV-Keeper Mark Flekken parierte einen Foulelfmeter (78.) von Tobias Kempe.

