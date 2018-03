Kieler Kantersieg: Die Störche zerpflücken die Zebras

In Sandhausen feierte ein Ex-Nürnberger seinen ersten Treffer für den SVS - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Aus fränkischer Sicht stand der Samstag in der 2. Bundesliga natürlich ganz im Zeichen des Derbys. Doch auch auf anderen Plätzen in der Republik ging es um Punkte. Dabei gelang Holstein Kiel im Aufstiegskampf ein deutliches Ausrufezeichen. Bereits am Freitag punkteten Lautern und Darmstadt im Tabellenkeller.

Das Ende der Durststrecke: Kiel feierte einen 5:0-Kantersieg über Duisburg. © Frank Molter/dpa



Holstein Kiel - MSV Duisburg 5:0 (2:0)

Herbstmeister Holstein Kiel hat seinen ersten Sieg in der Rückrunde gefeiert. Der Aufsteiger bezwang am Samstag den MSV Duisburg auch in dieser Höhe verdient mit 5:0 (2:0) und festigte nach dem ersten Dreier seit dem 5. November 2017 den dritten Tabellenrang. David Kinsombi (18. Minute), Dominick Drexler (20.), Kingsley Schindler (51./Foulelfmeter), Rafael Czichos (62.) und Gerrit Nauber mit einem Eigentor (82.) erzielten vor 10.143 Zuschauern im Holstein-Stadion die Tore für das Team von Trainer Markus Anfang zu dessen höchstem Saisonerfolg.

Die Kieler begannen stürmisch und wurden für ihre engagierten Bemühungen mit den beiden schnellen Toren früh belohnt. Von dem Doppelschlag erholten sich die erschreckend schwachen Gäste nicht mehr. Mit zwei weiteren Treffern hatten die "Störche" die Verhältnisse schon nach einer guten Stunde endgültig geklärt.

Sandhausen - Aue 1:1 (0:0)

Der SV Sandhausen und der FC Erzgebirge Aue haben durch ein 1:1 (0:0) wichtige Punkte verloren. Aues Pascal Köpke hatte die Gäste, die trotz nun vier Spielen nacheinander ohne Niederlage weiter im Abstiegskampf stehen, nach 54 Minuten in Führung gebracht. Winterneuzugang Rurik Gislason (69.) schaffte für Sandhausen mit seinem ersten Tor für den Klub den Ausgleich. Die Gastgeber verpassten es, in einem defensiven Spiel dem Spitzentrio näher zu kommen. Sandhausen liegt vorerst auf Rang fünf und hat vier Punkte Rückstand auf Relegationsplatz drei.

1. FC Kaiserslautern - Union Berlin 4:3 (2:1)

Der 1. FC Kaiserslautern hat seine Aufholjagd fortgesetzt. Die Pfälzer feierten am Freitag vor 20.087 Zuschauern einen 4:3 (2:1)-Sieg gegen den 1. FC Union Berlin. Durch den vierten Erfolg im sechsten Spiel unter Trainer Michael Frontzeck rücken die Roten Teufel zumindest vorläufig bis auf drei Punkte an den Relegationsplatz heran.

Die Tore für den FCK erzielten Brandon Borello (7. Minute), Sebastian Andersson (41.), Christoph Moritz (67.) per Foulelfmeter und Philipp Mwene (86.). Union gelang durch ein Eigentor von Andersson (35.) und einen Doppelpacks von Steven Skrzybski (51./81.) dreimal der Ausgleich.

Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98 0:2 (0:1)

Der SV Darmstadt 98 hat mit dem zweiten Sieg in diesem Jahr den Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst auf einen Punkt verkürzt. Der Erstliga-Absteiger setzte sich am Freitagabend mit 2:0 (1:0) bei der SG Dynamo Dresden durch. Joevin Jones in der 29. Minute und Tobias Kempe (55.) erzielten vor 26.053 Zuschauern die Treffer.

Für Darmstadt (26 Punkte) war es der erste Drei-Punkte-Erfolg nach zuvor vier Niederlagen in Serie und einem Unentschieden. Die Dresdner (32 Punkte) verpassten es nach ihren vorangegangenen zwei Siegen, sich ins gesichertere Mittelfeld abzusetzen.

dpa