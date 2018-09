Kiels Störche fliegen auf Platz drei

Magdeburg hat an der Förde spät das Nachsehen - vor 1 Stunde

KIEL - Holstein Kiel hat im zweiten Anlauf den ersten Heimsieg in der laufenden Zweitliga-Saison gefeiert. Die Störche bezwangen den 1. FC Magdeburg mit 2:1 und verbesserten sich punkt- und torgleich mit Union Berlin auf den dritten Tabellenrang.

Das höhepunktarme Spiel an der Förde hatte seine Drehmomente in der Schlussphase: Alexander Mühling (75. Minute) und Aaron Seydel (85.) erzielten vor 9314 Zuschauern im Holstein-Stadion die Tore für die Kieler. Philip Türpitz (65. Minute) traf zuvor für Aufsteiger Magdeburg, der auch in seinem vierten Zweitligaspiel sieglos blieb.

