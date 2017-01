Neun Siege in Folge sind es inzwischen für die Thomas Sabo Ice Tigers. Gegen die Kölner Haie soll der zehnte folgen - wie auch schon beim letzten Aufeinandertreffen der beiden DEL-Schwergewichte. Das werden die Kölner, aktuell auf Rang drei in der Tabelle, aber verhinden wollen - unter anderem mit großen Namen wie Fredrik Eriksson und Christian Ehrhoff.

Das hat Brose Bamberg aber so richtig einen rausgehauen! In der vor Begeisterung kochenden Frankenhölle besiegen die Oberfranken Barcelona in einem tollen Euroleague-Match mit 85:65. So kann es 2017 aus Sicht des Trinchieri-Teams ruhig weitergehen.