Klares 3:0: Doppelter Burgstaller macht Schalke glücklich

Ex-Cluberer trifft gegen Augsburg doppelt - HSV empfängt Gladbach

GELSENKIRCHEN - Mit einem deutlichen 3:0 (3:0) schoss der FC Schalke 04 sich am Sonntag den Frust von der Seele - ein ehemaliger FCN-Torgarant traf dabei doppelt. Am Samstag baute der FC Bayern seinen Vorsprung weiter aus, weil die Verfolger aus Leipzig und Dortmund verloren.

Im Winter wechselte Guido Burgstaller vom 1. FC Nürnberg zum FC Schalke 04 - für seinen neuen Klub traf der Österreicher gegen Augsburg erneut. © dpa



FC Schalke 04 - FC Augsburg 3:0 (3:0)

Der FC Schalke 04 hat sich mit einem klaren Sieg Selbstvertrauen für das Rückspiel in der Europa League geholt. Gegen den FC Augsburg gewannen die Königsblauen am Sonntag mit 3:0 (3:0). Die Winterzugänge Guido Burgstaller (4./29.) und Daniel Caligiuri (35.) trafen schon vor der Pause. Torwart Ralf Fährmann (32.) parierte einen Elfmeter von Paul Verhaegh.

In der Tabelle zog Schalke mit 30 Punkten auf den elften Platz an Augsburg (28/13.) vorbei. Im Europapokal steht nach dem 1:1 im ersten Duell am Donnerstag das Achtelfinal-Rückspiel in Mönchengladbach für das Team von Trainer Markus Weinzierl an.

FC Ingolstadt - 1. FC Köln 2:2 (1:1)

Der 1. FC Köln hat den Sprung auf einen Europa-League-Platz in der Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Peter Stöger musste sich am Samstag mit einem 2:2 (1:1) beim FC Ingolstadt begnügen. Anthony Modeste brachte die Rheinländer vor 15.200 Zuschauern nach einem diskussionswürdigen Foulelfmeter (15. Minute) in Führung, ehe er mit seinem 19. Saisontor (60.) erneut vorlegen konnte. Dario Lezcano (42.) und Romain Brégerie (69.), dessen Schuss Kölns Torwart Timo Horn durchrutschen ließ, bescherten Ingolstadt das Remis. Die Kölner warten schon seit fünf Spielen auf einen Sieg und bleiben mit 34 Punkten auf Rang sieben.

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt 3:0 (2:0)

Nach einer Schrecksekunde lief das Spiel des Favoriten in geordneten Bahnen. In der 19. Minute hatte Mats Hummels mit letztem Einsatz die Gästeführung mit sauberem Tackling gegen den durchgelaufenen Branimir Hrgota verhindert. Danach machten Robert Lewandowski einem Doppelpack (Saisontreffer 20 und 21) und Douglas Costa (41.) alles klar für die überlegenen Gastgeber. 22:1 Bayern-Tore in den letzten fünf Pflichtspielen sprechen für sich. Seine erstes Spiel in diesem Jahr erlebte Jérôme Boateng, der nach 65 Minuten bei klarer Bayern-Führung eingewechselt wurde.

Hertha BSC Berlin - Borussia Dortmund 2:1 (1:0)

Ein Freistoßknaller von Marvin Plattenhardt sicherte den zehnten Sieg im Olympiastadion für das beste Heim-Team der Liga (71.). Schon in der elften Minute hatte der sechste Saisontreffer von Salomon Kalou nach herrlicher Vorarbeit von Vedad Ibisevic die Borussia unter Druck gesetzt. Pierre-Emerick Aubameyang ließ die Dortmunder mit seinem 22. Saisontreffer (55.) zwischenzeitlich auf die Fortsetzung der Erfolgsserie hoffen. Für Pal Dardai war es eine Premiere, noch nie hatte der Ungar als Trainer der Hertha gegen die Borussia gewonnen. Bei den Herthanern feierte Mitchell Weiser nach Verletzungspause seit Dezember 2016 in Halbzeit zwei sein Comeback.

RB Leipzig - VfL Wolfsburg 0:1 (0:1)

Nach der zweiten Heim-Niederlage haben die Leipziger die Tuchfühlung auf Spitzenreiter Bayern verloren. Der Rückstand beträgt nun schon zehn Punkte. Für den so wichtigen Treffer im Abstiegskampf des VfL sorgte Nationalstürmer Mario Gomez schon nach neun Minuten: Es war bereits sein siebter Treffer im elften Spiel unter Trainer Andries Jonker. Der Niederländer bleibt damit im zweiten Spiel als Coach der Niedersachsen ungeschlagen. Mit 26 Punkten überholten die Wolfsburger Werder Bremen in der Tabelle und rangieren nun auf Platz 14.

SC Freiburg - TSG 1899 Hoffenheim 1:1 (0:0)

Nach drückender Überlegenheit der TSG in Halbzeit eins sorgte Maximilian Philipp mit seinem achten Saisontor für die Führung der defensivstarken Freiburger. Der Ersatz für den erstmals in dieser Saison zu Anbeginn pausierenden zu Vicenzo Grifo verwandelte nach 57 Minuten den Nachschuss nach zunächst pariertem Foulelfmeter. Nur drei Minuten später fiel der Ausgleich durch ein Traumtor von Andrej Kramaric. Dank dieses Punktgewinnes verteidigten die Kraichgauer Platz vier, der zur Champions-League-Qualifikation berechtigen würde.

SV Damstadt 98 - FSV Mainz 05 2:1 (2:1)

Der vierte Saisonsieg lässt das abgeschlagenen Schlusslicht wieder hoffen. Ein Doppelschlag von Aytac Sulu (5.) und Sidney Sam (12./Foulelfmeter) brachte Mainz schnell ins Hintertreffen, doch der Anschluss kurz vor der Pause durch den zweiten Treffer von Neuzugang Robin Quaison brachte die Rheinhessen zurück ins Spiel. Nach der Gelb-Roten Karte für Mario Vrancic (60.) wurde das Match für Darmstadt zur Abwehrschlacht, die sie aber mit Glück und Geschick meisterten. Der Mainzer Stefan Bell sah am Ende noch Gelb-Rot (90.).

Bayer Leverkusen - Werder Bremen 1:1 (1:0)

dpa