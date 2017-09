Klares Saisonziel: Ice Tigers wollen in die Champions League

NÜRNBERG - Die Ice Tigers starten am Freitag mit einem Ziel in die 52 Spiele lange Punkterunde: Wie Mannheim, Wolfsburg und München dieses Jahr möchte auch Nürnberg nächste Saison an der Champions Hockey League teilnehmen. Genau das braucht dieses von sich selbst überzeugte Team.

2017 spielten die Thomas Sabo Ice Tigers in der Vorbereitung unter anderem in einem Vorbereitungsturnier in der heimischen Arena. 2018 dürfte zu dieser Zeit auch gerne ein Champions-League-Spiel auf Nürnbergs Eishockeycracks warten. Foto: Sportfoto Zink / ThHa



Die Gegner waren nicht außergewöhnlich anspruchsvoll, die Ergebnisse durchwachsen. Ein lange vermisster Verteidiger wurde endlich operiert. Zwei weitere Spieler haben sich verletzt. So viel zur Saisonvorbereitung der Thomas Sabo Ice Tigers vor Beginn der Spielzeit 2017/2018.

Wirklich erinnernswert war nur ein Satz. Die Spieler waren ihren Fans gerade vorgestellt worden, da stieg auch Thomas Sabo auf die Bühne und sagte: "Am Wochenende liefen Spiele in der Champions Hockey League – und wir sind nicht dabei." Dabei waren die Ice Tigers beim Dolomiten Cup in Neumarkt, zu Gast bei den Steelers in der zweitgrößten Eishalle von Sheffield, beim eigenen Turnier in der Arena und in Bayreuth.

In Jonköping und Helsinki demonstrierten die Mannschaften aus Mannheim und München derweil eine so zuvor selten gesehene Stärke des deutschen Klubeishockeys. Mannheim und München, mit diesen Klubs dürfen sich die Ice Tigers längst auf Augenhöhe wähnen – in der Tabelle hatten sich diese drei zuletzt an der Spitze abgewechselt. Im Spätsommer aber wirkt es so, als hätte Nürnberg den Kontakt verloren. Allerdings nur, wenn man die Ergebnisse der Vorbereitung ernst nimmt.

Champions League, dieses Ziel hat Sabo am Tag nach dem 1:4 gegen den internationaler Ambitionen unverdächtigen EHC Kloten formuliert – sicher nicht als Reaktion, sicherlich aber auch nicht ohne Hintergedanken. Sabo hatte in den letzten Jahren immer mal wieder den Drang verspürt, die Mannschaft an die Ansprüche in Nürnberg zu erinnern. Und auch wenn Jiranek die Frage empört zurückweist, ob diese Ice Tigers nicht zu einer gar nicht unsympathischen Überheblichkeit neigen ("In den letzten Jahren hat dieses Team bewiesen, wie ernst es seinen Job nimmt."), scheint auch der aktuelle Jahrgang genau zu wissen, wie talentiert und erfahren er ist.

In den entscheidenden Spielen hat er das auch immer bewiesen. Aber um sich direkt für die Champions Hockey League zu qualifizieren, werden sich die Ice Tigers auch in Schwenningen und in Krefeld keine Schwäche erlauben dürfen. "Thomas Sabo führt ein internationales Unternehmen", sagt Jiranek, "natürlich ist sein Wunsch nachvollziehbar, international Eishockey spielen zu wollen."

Schlafloser Cheftrainer

Die beiden erstplatzierten Klubs der 52 Spieltage langen Punkterunde qualifizieren sich für die Champions Hockey League – und natürlich der Meister. Der Sportdirektor spricht zwar lieber vom Erreichen der Top sechs als Ziel, "aber wenn man die Champions League erreicht, ist der Meistertitel nur einen halben Schritt entfernt". Und Meister will Jiranek, der als Spieler mit den Ice Tigers das Finale bereits zweimal erreicht hat, natürlich werden.

So wie seine Managerkollegen in Mannheim, Köln, Berlin, Wolfsburg und Ingolstadt. Weil sich Red Bull aber auch Eishockey als Investitionsziel ausgesucht hat, dürfen diese Klubs aber nur darauf hoffen, dass es dem EHC München plötzlich an Ehrgeiz und Spaß mangelt. Nur sieht es danach nicht aus, solange Don Jackson an der Bande steht. Mit dem Nationalmannschaftsmittelstürmer Patrick Hager hat der große Kanadier seine Meisterteam sogar noch einmal verstärkt – wie gut München im Spätsommer schon wieder funktioniert, lässt sich in diesen Tagen in der Champions League begutachten.

Jiranek war allerdings schon nach der entscheidenden Niederlage im sechsten Halbfinalspiel in Wolfsburg davon überzeugt, dass die Ice Tigers dem EHC München in der Finalserie gefährlich geworden wären – wenn sich die Statik der Mannschaft durch die schweren Verletzungen von Milan Jurcina, Colten Teubert und Leo Pföderl nicht grundlegend geändert hätte. Diese Ausfälle haben den Sommer geprägt.

Neun Verteidiger hat Jiranek unter Vertrag genommen, die Gehirnerschütterung von Neuzugang Patrick Köppchen, der wie David Steckel und Teubert am Freitag in Berlin (19.30 Uhr) und am Sonntag (16.30 Uhr/beide telekomsport.de) im ersten Heimspiel gegen Iserlohn fehlen wird, hat den Sportdirektor nur bestätigt. Schon am ersten Wochenende wird Cheftrainer Rob Wilson nicht seine Idealformation, sondern nur sechs Abwehrspieler und Marcus Weber als Angreifer aufs Eis schicken können.

Die Befähigung, in sieben Monaten das letzte Halbfinalspiel für sich zu entscheiden, darf man den Ice Tigers natürlich trotzdem zuschreiben. Der drittbeste Sturm ist mit Dane Fox und Petr Pohl nicht ungefährlicher geworden, auf dem Papier verfügen nur die Kölner Haie über eine beeindruckendere Verteidigung. Der Trainer wird erst dann wieder vor Mitternacht einschlafen können, wenn er das potenziell beste Power-Play zum tatsächlich besten geformt hat. Zuletzt hatten die Ice Tigers eine derart klug besetzte Mannschaft vor der Saison 2007/2008 zu bieten. Am Ende qualifizierten sie sich für die Champions League.

Für lange Playoffs hatte es damals trotzdem nicht gereicht. Hinter der geschlossenen Kabinentür erwies sich das Gebilde dann doch nicht als ganz so homogen. Acht Jahre später scheint genau das Nürnbergs Stärke zu sein: Patrick Reimer und Steven Reinprecht führen ein Team von Freunden an. Auch deshalb könnte Sabo die Profis so früh mittels eines Ziels diszipliniert haben. Die Ice Tigers von 2017/2018 sollen Spaß haben, aber nicht zu viel. Funktioniert das, werden sie im August 2018 wohl nicht am Dolomiten Cup teilnehmen können.

