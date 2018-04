Mit drei Punkten gegen den VfL Bochum hätte die SpVgg Greuther Fürth einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen können. Nach einer müden Leistung in Halbzeit zwei wurde es nur ein Zähler. Anschließend mussten die Profis eine weitere Prüfung bestehen: Sie haben abgestimmt, wir haben ausgezählt - hier kommen die Kleeblatt-Noten!

Nur noch wenige Wochen sind es, bis die Basketball-Playoffs in der BBL beginnen. Pünktlich zur heißen Saisonphase kommt auch der amtierende Deutsche Meister, Brose Bamberg, in Form: Am Freitagabend gab es für die Oberfranken einen am Ende klaren 95:82-Heimsieg, der im Kampf um Platz vier wichtig werden könnte.