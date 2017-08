Kleckers als deutsche Hoffnung beim Paul Hunter Classic

Für den Traum vom Profisport lässt der Snooker-Spieler das Studium ruhen - vor 59 Minuten

FÜRTH - Lukas Kleckers ist ein neues Gesicht im Kreis der Snooker-Profis bei der Paul Hunter Classic. Nach Lasse Münstermann und dem Ex-Fürther Patrick Einsle, die im Kreis der Elite nie Fuß fassen konnten, ist der 21 Jahre alte Essener erst der dritte Deutsche auf der Main Tour, der von britischen Spielern dominierten Weltliga des Snooker-Weltverbandes.

Ein Deutscher auf den Spuren von Ronnie O‘ Sullivan und Mark Selby: Lukas Kleckers (im Bild) könnte den Snooker-Sport hierzulande noch populärer machen. © Foto: Sanjin Kusan/dpa



Ein Deutscher auf den Spuren von Ronnie O‘ Sullivan und Mark Selby: Lukas Kleckers (im Bild) könnte den Snooker-Sport hierzulande noch populärer machen. Foto: Foto: Sanjin Kusan/dpa



Lukas Kleckers wird keinen Gedanken daran verschwenden, dass er am heutigen Samstag in der Fürther Stadthalle um 9.30 Uhr gegen den Engländer Joe O`Connor sein Deutschland-Debüt als Profi gibt. Im Kopf hat er sein Spiel, ihm gilt alle Aufmerksamkeit. Er will Runde eins zu überstehen, möglichst ein zweites Mal an den Tisch kommen. Das ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit, selbst gegen einen Qualifikanten aus dem Amateurlager nicht, hat er diesem doch selbst bis vor kurzem angehört.

Darum blendet er auch das oft zitierte Prädikat Hoffnungsträger des deutschen Snookersports aus. Er weiß genau, "wie hart die Arbeit und wie weit der Weg ist, um mich im Profisport zu etablieren". Dass er gleich beim Saisonauftakt, dem Riga Masters in Lettland, in der ersten Runde den Titelverteidiger Neil Robertson geschlagen hat, "machte mich im Moment überglücklich, denn dieser Gegner ist schon das, was man eine Hausnummer nennt".

Aber das war nur eine schöne Momentaufnahme, von der er sich nicht blenden lässt. "Es geht ja immer schnell weiter", sagt Kleckers – und das Lob für gute Leistungen gegen namhafte Gegner brachte ihm nichts ein: In den Qualifikationen für die Indian Open, European Masters und World Open war Endstation. Damit es für ihn besser weitergeht, ist neben etwas Glück bei der Auslosung am Tisch von Spiel zu Spiel, von Stoß zu Stoß die Konzentration "die wichtigste Voraussetzung". Oft stundenlang und "vor allem dann gefordert, wenn es mal nicht so gut klappt", um in diesem von Präzision und Taktik geprägten Sport Erfolg zu haben.

Erst kam das Tischtennis

Kaum Zufall daher, dass Kleckers auch viele Jahre begeistert und gut Tischtennis spielte, "im Alter von 12, 13 sogar mehr als Snooker". Für den Zelluloidball fehlt inzwischen die Zeit, das Spiel (und das Training) mit den Kugeln bestimmt den Tagesablauf, genießt inzwischen Priorität in seinem Leben. Schließlich soll die Chance, für zwei Jahre das Startrecht auf der Main Tour erworben zu haben, genutzt werden. Dafür muss selbst das Maschinenbaustudium an der Uni Bochum zurückstehen. Bisher kann er es bei einiger Flexibilität und dem Wohnort Essen mit seinen sportlichen Ambitionen durchaus verbinden.

Ein dauerhafter Umzug nach England in die Snooker Akademie Sheffield wäre für die sportliche Entwicklung zwar begrüßenswert, ist derzeit jedoch aus finanziellen Gründen kein Thema. Am Ehrgeiz ändert das jedoch nichts – verständlich bei Vorbildern wie John Higgins, Ronnie O`Sullivan und Mark Selby, zu denen der erste Kontakt, wie bei den meisten Anhängern und vielen deutschen Spielern, durch die Übertragungen auf Eurosport zustande gekommen ist. Jetzt sind sie für Kleckers potenzielle Konkurrenten geworden, vor wenigen Jahren sicherlich ein Wunschtraum. Träumen aber gibt er sich sicherlich nicht hin, konsequentes Arbeiten passt besser zu ihm. "Ich kann und muss noch in allen Bereichen lernen, um mich weiter zu verbessern", betont er. Das Lochspiel nennt er eine seiner Stärken, das Stellungsspiel eher noch eine der Schwächen. Als besonders wichtig für seine Vorstellungen vom guten und damit auch erfolgreichen Snooker bezeichnet er "den Wohlfühl-Moment am Tisch". Und weil sich Fürth mit seiner fast familiären Atmosphäre auch im Profigeschäft einen guten Ruf erworben hat, könnte Kleckers hier viel Wohlgefühl finden.

Auch wenn er mit dem Begriff Hoffnungsträger nicht viel anfangen kann – für den Snooker-Sport in Deutschland und seine Fans wäre einer, der dauerhaft gut mitspielt bei den Profis, eine Bereicherung.

ZMehr Bilder vom Paul Hunter Classic unter www.nordbayern.de/fuerth

WIELAND PETER