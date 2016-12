So jubelnde Fürther sieht man doch gerne! Also zumindest, wenn man Kleeblatt-Fan ist. Für diese hielt das nun ablaufende Kalenderjahr trotz einer gefühlten Dauermittelfeldpositionierung wieder einmal das bereit, was man man so kennt von Fürths Lieblingsverein. Ein Auf und Ab der Emotionen - oder sagen wir es positiv: eine gehörige Portion Abwechslung. 2016 verabschiedet die Spielvereinigung auf jeden Fall positiv. Der Achtungserfolg in der Alten Försterei - beim im Vorfeld favorisierten Spitzenteam von Union Berlin also - macht Hoffnung, dass 2017 noch viel weiß-grüner wird. © Sportfoto Zink / WoZi