Kleeblatt-Geflüster: Dursun unchained und das erste Mal

Florian Pöhlmann über einen Premium-Mitarbeiter und einen Debütanten - vor 12 Minuten

FÜRTH - Klare Rollenverteilung beim Fürther Kleeblatt: Dominik Schad war gegen Sandhausen der Debütant, Serdar Dursun der Matchwinner. Und dann war da noch die Krankheit von Janos Radoki. Der Fürther Trainer holte einen Punkt und steht offensichtlich nicht nur auf flotten Fußball, sondern auch auf flotte Sprüche.

Dursun sei Dank: Der Stürmer traf gegen Sandhausen erneut und sicherte der Spielvereinigung einen Punkt in Sandhausen. © Sportfoto Zink / WoZi



Wer wird vermisst? Jurgen Gjasula. Die Raffinesse des spielstarken Regisseurs geht dem Team ab. Kampfkraft ist gut und schön, ab und an darf es aber auch mal etwas mehr sein. Es heißt ja auch Fußballspielen ...

Spruch der Woche: "Das erste Mal war schon ein geiles Erlebnis" (Der 20-jährige Dominik Schad – am Sonntag in Sandhausen nach seinem ersten Zweitligaeinsatz von Beginn an bei den Fürther Profis)

Mitarbeiter der Woche: Janos Radoki. Der Trainer schleppte sich zum Spiel in Sandhausen, nachdem er zuvor wegen eines bakteriellen Infekts sogar zwei Tage im Krankenhaus verbrachte. Die Nachfrage, ob er sich nicht zu viel zumute, nahm er achselzuckend hin. "Ich war auch schon vorher mal krank."

Nervensäge der Woche: Der Sandhäuser Pressesprecher. Gerade ließ Serdar Dursun seinem Glück im Interview freien Lauf, als der fleißige PR-Mann bereits zur Pressekonferenz rief. Ohne die gewohnte Abstimmung mit den Fürther Kollegen. Feingefühl sieht anders aus.

Wenn das letzte Spiel ein Film gewesen wäre: Django – Unchained. Nach fünf Jahren Blindflug in der Diaspora der türkischen Ligen setzt Torjäger Serdar Dursun seinen Rachefeldzug gegen alle Kritiker fort. Nicht ganz so blutig, aber durchaus eindrucksvoll.

Lügt die Tabelle? Seit Beginn der Rückrunde wird es deutlich weniger. Was natürlich in der Serie von sechs Spielen ohne Niederlage begründet ist und darin, dass die Spielvereinigung Frankens Nummer eins ist. Was wir ja ohnehin schon immer wussten.

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Was soll besser werden? Am Samstag im Hit gegen den designierten Bundesliga-Rückkehrer aus Stuttgart sollte der letzte Ball in die Spitze wieder besser funktionieren. Den nannte Janos Radoki beim 1:1 in Sandhausen "eine einzige Katastrophe". Und sonst so? Gegenfrage: Was ist gerade mit Veton Berisha los? Aus dem wieselflinken Norweger spricht die pure Verunsicherung. Eindeutig ein Fall für die Couch von Martin Meichelbeck.

Florian Pöhlmann