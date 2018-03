Kleeblatt-Gegner Kaiserslautern: Probleme und Hoffnung

FÜRTH - Am Samstag ist im Ronhof Anpfiff (13 Uhr, Live-Ticker auf nordbayern.de) für das Kellerduell der zweiten Fußball-Bundesliga zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Kaiserslautern. Die Roten Teufel sind Tabellenletzter und haben nicht nur sportliche Probleme.

Brachte die Hoffnung zurück nach Kaiserslautern: Trainer Michael Frontzeck. © Uwe Anspach/dpa



Die Zahl der Traditionsvereine, die sich mittlerweile in den Niederungen der 3. und 4. Liga tummeln, ist beachtlich. Nach der Hinrunde sah es so aus, als würde sich der 1. FC Kaiserslautern dazu gesellen. Die Pfälzer lagen mit elf Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz. An den Klassenerhalt glaubten nur noch die kühnsten Optimisten.

Doch mit der Verpflichtung von Michael Frontzeck Anfang Februar ging ein Ruck durch die Truppe. Aus sechs Spielen holte er vier Siege und somit zwölf Punkte. Lautern ist mit jetzt 24 Zählern bis auf fünf Punkte auf den Relegationsplatz herangerückt. Dabei war Frontzecks Engagement tragischen Umständen geschuldet. Sein Vorgänger Jeff Strasser brach im ersten Spiel nach der Winterpause gegen Darmstadt zusammen, kann seitdem wegen Herzrhythmusstörungen den Job als FCK-Trainer nicht mehr ausüben. Frontzeck sprang kurzfristig ein und gibt dem Verein den Glauben an den Klassenerhalt zurück.

Neue Hoffnung dank Frontzeck

Trotz der positiven, sportlichen Entwicklung bleibt die Lage prekär. "Wenn du jede Woche mit dem Rücken zur Wand stehst, ist das für den Kopf sehr schwierig", sagt Frontzeck. Andererseits kennen die Pfälzer in dieser Saison nichts anderes als Druck. Es könnte im Schlussspurt sogar ein Vorteil sein, wenn es gegen Mannschaften geht, die bislang noch nicht so viele Krisensituationen meistern mussten.

Sportdirektor Boris Notzon begründet, warum die Entscheidung auf Frontzeck fiel, dem anfangs viel Skepsis seitens der Fans entgegengebracht wurde: "Er hat bereits viele Situationen erlebt, die junge Trainer noch nicht erlebt haben können. Mit seiner ganzen Erfahrung, seiner Ruhe und seiner Souveränität in seiner Arbeit tut er uns sehr gut." Frontzeck hat in seiner Trainerlaufbahn bereits Hannover 96 aus einer schier aussichtslosen Situation gerettet. Nach 13 Spielen ohne Sieg übernahm er im April 2015 die Niedersachsen und schaffte die Wende.

Mit Erfahrung aus dem Keller

"Frisches Blut" habe Michael Frontzeck dem FCK "injiziert", glaubt Fürths Trainer Damir Buric. Beachtlich war das hart umkämpfte 4:3 vor einer Woche gegen Union Berlin. Kaiserslautern ackerte 90 Minuten durch, spielte teils ansehnlichen Fußball und zeigte Vollstreckerqualitäten. Zudem waren die Pfälzer in der Winterpause auf dem Transfermarkt aktiv. Mit Ruben Jenssen, Halil Altintop und Jan-Ingwer Callsen-Bracker wurde in erster Linie Erfahrung verpflichtet. Alle drei haben in der Vergangenheit schon einmal für den FCK gespielt.

Auch die Fans haben den Glauben an den Klassenerhalt wieder verinnerlicht. Mit rund 2500 Anhängern rechnet die SpVgg am heutigen Samstag im Ronhof. Unter den Mitreisenden wird auch Martin Bader sein. Der 49-jährige Ex-Manager des 1. FC Nürnberg trat Ende Januar sein Amt als Sportvorstand an. Seine Aufgabe liegt auch darin, den Verein wirtschaftlich am Leben zu halten.

Miete, Pacht und Horrorszenarien

2,4 Millionen Euro an Stadionmiete überweist der FCK jährlich an die Stadt als Eigentümer. Im Fall eines Abstiegs wolle man die Summe auf 425.000 Euro reduzieren. "Die Pacht muss an die Gegebenheiten angepasst werden. Was zahlt ein ähnlicher Drittligaklub an Miete?", sagte Bader im Fachblatt kicker. Bürgermeister Klaus Meichel brachte eine Erhöhung der Grundsteuer ins Spiel, um die finanziellen Einbußen auszugleichen. Das stieß bei der Opposition im Stadtrat und der Bevölkerung auf Ablehnung.

Für die Pfälzer würde ein Abstieg das gleiche Horrorszenario wie für die SpVgg bedeuten, die weitaus weniger finanzkräftige Sponsoren im Portfolio hat wie die Roten Teufel. Noch kämpfen beide Vereine verbissen um den Klassenerhalt. Schließlich spielen in der 3. und 4. Liga schon genug Traditionsvereine...

