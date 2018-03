Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

2:1-Sieg gegen Kaiserslautern: Benoten Sie das Maloca-macht's-Kleeblatt! Beim Kleeblatt ist eindeutig wieder Leben in der Bude! Am Samstag gewann die SpVgg mit 2:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Jetzt sind Sie an der Reihe, benoten Sie die Fürther Abstiegskampf-Gewinner!

Unter genervten Cluberern: "Das ist ein Wendepunkt" Die zweite Niederlage in Folge sorgte unter Cluberern für große Enttäuschung. Dass das einzige Tor des Spiels gegen den FCN dann auch noch so spät fiel, ließ viele Beobachter im "The Thirsty Baker" die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wir hörten uns im Irish Pub um, was Club-Fans von der Leistung ihres Teams in Bielefeld hielten.

0:1 in Bielefeld: Müder Club geht auf der Alm leer aus In einer über weite Strecken zähen Partie knockte Arminia Bielefeld den 1. FC Nürnberg am Freitag erst kurz vor dem Schlusspfiff aus. Kerschbaumer brachte den Ball nach einer wirren Szene im Strafraum in Bredlows Kasten unter. Der Club verliert damit das zweite Spiel in Folge.