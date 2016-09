Kleeblatt reist mit Selbstvertrauen nach Düsseldorf

FÜRTH - Die SpVgg Greuther Fürth tritt am Sonntag (13.30 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf an. Trainer Stefan Ruthenbeck will die Außenseiterrolle seiner Mannschaft nur bedingt akzeptieren.

Am Sonntag geht es für Ruthenbecks Elf zur schweren Auswärtspartie nach Düsseldorf. © Sportfoto Zink / WoZi



Die Fortuna ist ähnlich gut in diese Saison gestartet wie das Kleeblatt. Erst zwei Gegentore fing sich die Elf von Trainer Friedhelm Funkel, holte zwei Remis, gewann gegen den Aufstiegsfavoriten VfB Stuttgart und ist nach einem 3:0 gegen Rostock im Pokal weiter. Kleeblatt-Coach Stefan Ruthenbeck sah sich das 0:0 in Kaiserslautern auf dem Betzenberg an und schwärmt von der Laufbereitschaft im Team der Rheinländer.

Das Team sei bislang in jedem Spiel über 115 Kilometer gelaufen, allein die Mittelfeldspieler fast elf. "Das ist nicht mehr der Gegner, gegen den wir in der Rückrunde der Vorsaison 3:1 gewonnen haben. Das wird unangenehm, aber mit unserem Selbstvertrauen rechnen wir uns einen Punkt aus", sagt Ruthenbeck forsch.

Erfahrung der Fortuna beneidenswert

Gleichwohl schwärmt er für die Routine der Düsseldorfer: "Rensing, Madlung, Hennings – alles Spieler, die man seit Jahren kennt. Das ist geballte Erfahrung." Das aber sei der einzige Aspekt, in dem die Gastgeber Favorit seien, schließlich habe auch seine Mannschaft Qualität und müsse bei dieser Auswärtsaufgabe "nicht nur auf den lieben Gott hoffen".

Überhaupt gefalle ihm die Mentalität, die im aktuellen Kader stecke. Diese Gier, "für die in der Vorsaison Goran Sukalo stand", müsse man zwar erst wieder implementieren. Doch die derzeitige Mannschaft war bislang "immer gewillt, das Spiel zu gewinnen". Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, als viele Spieler zu schnell die Köpfe hängen ließen, "hat sich da was getan". Das zeige das Last-Minute-Tor gegen Aue, aber auch "im Training ist Feuer da". Vor allem an Zlatko Tripic und Nicolai Rapp mache er diese Beobachtung fest.

Hoher Krankenstand sorgt für Debüt eines Eigengewächses

Letztgenannter war in der Länderspielpause gar so eifrig, dass er sich in einem Zweikampf eine Prellung zuzog und vielleicht für Sonntag ausfällt. Damit könnte er Nummer vier im Lazarett werden, in dem bereits Jurgen Gjasula, Sercan Sararer (beide plagt das Lendenwirbelsäulen-Syndrom), Mathis Bolly (Trainingsrückstand nach Patellasehnenproblemen) und auch George Davies sitzen. Er brachte von seiner Länderspielreise mit Sierra Leone gegen die Elfenbeinküste eine Hauterkrankung mit.

Die Personalmisere bringt Ruthenbeck – zumindest öffentlich – nicht aus der Ruhe. Seine Devise: "Jetzt hauen wir die Jungen rein!"

Es sei doch super, dass mit Benedikt Kirsch deshalb erneut ein Eigengewächs in der Startelf stehen müsse. "Das wäre ’ne geile Geschichte. Greuther Fürth - Ausbildungsverein - ist doch geil!"

