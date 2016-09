Kleeblatt vor dem Derby: "Dürfen nicht zurückhaltend sein"

FÜRTH - Vor dem 261. Frankenderby möchte die Spielvereinigung Greuther Fürth die Verunsicherung des 1. FC Nürnberg ausnutzen. "Wer die Hosen voll hat, der verliert", sagt Kleeblatt-Trainer Stefan Ruthenbeck.

Trotz früher Führung verloren die Fürther das letzte Aufeinandertreffen beider Vereine. Foto: Sportfoto Zink / WoZi



Aus Derbys kann man lernen, findet Stefan Ruthenbeck. Vor allem aus dem vergangenen, jenem 1:2 im Frankenstadion gegen den 1. FC Nürnberg, als Fürth zunächst führte - dann aber noch verlor. "Wir waren einen Tick zu passiv nach dem Tor", sagt der Trainer, ein Fehler, für das die Mannschaft bestraft wurde. Das soll am Dienstagabend nicht noch einmal passieren. Die Spielvereinigung sucht das Heil in der Offensive, abwarten, was der Club macht, möchte Ruthenbeck jedenfalls nicht. "Meine Spieler strotzen vor Aktionismus. Zurückhaltung und Ruhe können die gar nicht, da machen wir nur Fehler", sagt er. Also möchte die Spielvereinigung von Beginn an Druck aufbauen und Nürnberg gar nicht erst in die Offensive kommen lassen.

Das Glück, hat Ruthenbeck beim 4:5 der Nürnberger in Bochum beobachtet, hat der Derbygegner derzeit nicht. "Bei den Gegentoren hat mir Alois Schwartz leid getan. Da kann kein Trainer der Welt etwas machen", sagt er. Doch er warnt auch vor dem "angeschossenen Löwen", der entweder eine "gewisse Wildheit" entwickelt, oder aber gänzlich das Selbstbewusstsein verliert. "Wir dürfen nicht zurückhaltend sein", sagt Ruthenbeck, das könnte verheerende Folgen haben. Doch mit breiter Brust geht Fürth auch nicht gerade in die Begegnung, am Wochenende gab es bekanntlich ein 0:3 gegen Aufsteiger Würzburg. "Die Jungs sind frustriert", sagt der Trainer, der aber das Spiel seiner Mannschaft gar nicht so schlecht gesehen hat: "Ausschlaggebend waren die Fehler bei den Standardsituationen, da haben wir gepennt." Ansonsten hätte auch die junge Mannschaft das Zeug dazu gehabt, Würzburg zu besiegen.

Jugend forscht in Fürth

Gleich auf drei Positionen musste Ruthenbeck die Mannschaft nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Jurgen Gjasula, Veton Berisha und Sebastian Freis umbauen, er brachte die jungen Nicolai Rapp, Daniel Steininger und Benedikt Kirsch stattdessen, von denen zwei vor wenigen Wochen noch in der Regionalliga Bayern für die Reservemannschaft kickten. Zum einen aus Alternativlosigkeit, zum anderen auch deshalb, weil sich Fürth bekanntlich als Ausbildungsverein versteht.

Nun hofft Ruthenbeck auf die rechtzeitige Rückkehr der Verletzten, die allesamt wieder im Training sind - ist ein Einsatz der wenig erfahrenen Talente in einem Frankenderby vor über 30.000 Zuschauern auch ein Risiko. "Ich werde den Jungs natürlich sagen, dass sie alles genau so machen sollen, als würden sie vor 300 spielen. Aber natürlich ist das leicht gesagt."

Beim 1. FC Nürnberg dagegen, schätzt Ruthenbeck, wird keiner nervös sein. "Die haben so viel Erfahrung, da weiß jeder, worum es geht." Einen Favoriten gebe es trotzdem nicht, "ein Derby wird von Kleinigkeiten entschieden, von der Tagesform", sagt der Coach. Und davon, wer mutiger ist. "Wer die Hosen voll hat", sagt Stefan Ruthenbeck, "der verliert."

