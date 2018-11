Klettern: Erlangerin gewinnt Fürths DAV-Meisterschaft

FÜRTH - Bei der 19. Klettermeisterschaft der Fürther Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) haben die Teilnehmer aus Erlangen dominiert. Ort des Titelkampfs war die 17 Meter hohe Kletterwand der Climbing Factory Nürnberg.

Die Stadtmeisterin aus Erlangen bei der Arbeit: Sophie Arnold kletterte auch besser als die männlichen Starter. © Foto: Sonja Och



Die Podest-Plätze in den Kinder- und Jugend-Klassen sicherten sich fast ausnahmslos Kletterer aus der benachbarten Sektion Erlangen des DAV. Dort kümmert man sich intensiv um die Förderung von Nachwuchs-Kletterern und führt sie systematisch in die Wettkampf-Szene ein.

Schön zu sehen war, wie die Kinder sich gegenseitig anfeuerten. "Jeder, der gerade nicht klettert, soll die anderen unterstützen. Darauf legen wir großen Wert, und es stärkt das Miteinander" erklärte der Erlanger Trainer Andreas Beck.

Bei den Altersklassen Jugend II und Erwachsene gewannen ebenfalls zwei Erlanger DAV-Mitglieder: Die 22-jährige Sophie Arnold schaffte die höchste Punktzahl (504 Punkte) und wurde damit mit großem Vorsprung souverän Stadtmeisterin. Satte 72 Punkte lag sie vor dem besten männlichen Kletterer, Robert Schleicher (25), der mit 432 Punkten (entspricht im Mittel Schwierigkeitsgrad 8) männlicher Stadtmeister wurde.

In der Wand der Climbing Factory waren eigens für die Fürther Stadtmeisterschaft alle Routen mit neuen Griffen geschraubt worden. Jeder Teilnehmer musste eine vorgegebene Anzahl an frei wählbaren Routen durchsteigen.

Gezählt wurde jede vom Teilnehmer durchstiegene Route, wobei höhere Schwierigkeiten höhere Punktzahlen ergaben. Wer abstürzte, sich ins Seil setzte oder nicht dazugehörige Tritte oder Griffe benutzte, erhielt für diesen Versuch keine Punkte.

Was seit kurzem alle in der immer populärer werdenden Szene freut: Die Sportart Klettern hat unlängst selbst einen Sieg errungen. Sie wird bei Olympia 2020 in Tokio erstmals als olympische Disziplin dabei sein.

Die Erstplatzierten: Kinder: Nora Neumann, Jugend I: Victoria Bittorf und Kurt Hammer, Jugend II: Lena Rittner und Felix Schuster, Erwachsene I: Sophie Arnold und Robert Schleicher, Erwachsene II: Michaela Rauscher und Markus Meyer, Erwachsene III: Heike Korb und Mariusz Ratasiewicz.

