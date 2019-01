Knapp dran am Sieg: Schalkes Berlin-Besuch glückt fast

BERLIN - Schalke zeigt sich in der Rückrunde auch weiterhin stabil. Zum dritten Bundesliga-Sieg in Serie reicht es bei Minusgraden in der Hauptstadt aber nicht. Denn die Hertha schlägt gegen Königsblau zweimal sehenswert zurück.

Der geht rein! Doch auch eine zweimalige Führung reichte S04 im Olympiastadtion nicht zum Sieg. © dpa



Trotz zweimaliger Führung hat der FC Schalke 04 den zweiten Sieg im zweiten Rückrundenspiel verpasst. Im eisig kalten Olympiastadion kam der Revierklub bei Hertha BSC am Freitagabend zu einem verdienten 2:2. In einer hart geführten Partie bei Minustemperaturen ließen Jewgeni Konopljanka (17. Minute) und Nationalspieler Mark Uth (44.) die Gäste jeweils auf den dritten Sieg nacheinander hoffen.

Herthas Leihprofi Marko Grujic (39.) nach einem Traumkonter und Kapitän Vedad Ibisevic (45.+4) glichen vor 43.027 Zuschauern jedoch zweimal für die Berliner aus. Schalke bleibt damit sechs Punkte hinter den Herthanern, die durch das Remis den Kontakt zu den internationalen Plätzen halten.

