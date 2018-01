Eine "Ladies Night" zum Vergessen: Die Thomas Sabo Ice Tigers holten sich am Mittwochabend reichlich weibliche Unterstützung in die Arena, genutzt hat es allerdings nichts. Gegen die Kölner Haie verlor die Wilson-Truppe mit 1:2 und kassierte damit die fünfte Heimniederlage in der laufenden Saison. © Roland Fengler