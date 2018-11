Knieverletzung! Buck fehlt den Ice Tigers wochenlang

Der Kanadier verletzte sich am Freitag in Bremerhaven - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Thomas Sabo Ice Tigers werden weiter vom Verletzungspech verfolgt: Wie der Verein am Sonntag mitteilt, hat sich Brandon Buck beim Auswärtsspiel am Freitagabend in Bremerhaven am Knie verletzt. Der Kanadier ist aber nicht der einzige Spieler, auf den die Nürnberger verzichten müssen.

Mit zehn Treffern ist Brandon Buck der bislang erfolgreichste Torjäger der Ice Tigers in dieser Saison. Doch ausgerechnet jetzt verletzte sich der Kanadier am Knie und fällt nach Informationen des Klubs voraussichtlich sechs Wochen aus.

Das Verletzungspech bleibt uns treu: Brandon Buck hat sich am Freitag in Bremerhaven am Knie verletzt und fällt voraussichtlich sechs Wochen lang aus. Milan Jurčina leidet an einer Adduktorenverletzung und fehlt mindestens heute gegen die @SERCWildWings. pic.twitter.com/cELthCLwgA — Thomas Sabo Ice Tigers (@Ice_Tigers) 18. November 2018

Kurz vor dem DEL-Spiel gegen die Schwenningen Wild Wings (Hier geht's zum Liveticker) wurde auch bekannt, dass die Nürnberger auf Milan Jurčina verzichten müssen. Der slowakische Verteidiger hat sich im Training an den Adduktoren verletzt, wie lange er ausfallen wird, ist unklar.

fr