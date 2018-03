Knockout! Zeuge erschüttert Ekpo früh

Weltmeister schickt seinen Kontrahenten auf die Bretter - vor 1 Stunde

HAMBURG - Vor der erneuten Kraftprobe mit Isaac Ekpo hatte WBA-Champion Tyron davon gesprochen, dass er mit dem nickligen Nigerianer noch eine Rechnung offen habe. Diese beglich der Berliner krachend.

Schlagfertig: Tyron Zeuge machte in Hamburg kurzen Prozess. © dpa



Schlagfertig: Tyron Zeuge machte in Hamburg kurzen Prozess. Foto: dpa



Tyron Zeuge bleibt Boxweltmeister im Supermittelgewicht. Der 25-jährige Berliner besiegte am Samstagabend in Hamburg den Nigerianer Isaac Ekpo durch technischen K.o. in der zweiten Runde. Bereits in der ersten Runde hatte Zeuge seinen Kontrahenten auf die Bretter geschickt, nach Wiederbeginn schaffte dies der Berliner ein zweites Mal.

Es war das zweite Aufeinandertreffen der beiden Boxer binnen eines Jahres. Das erste Duell hatte Zeuge nach Abbruch in der fünften Runde gewonnen, nachdem er von Ekpo durch einen Kopfstoß verletzt worden war.

dpa