Köllner-Debüt live! Schäfer hält für den Krisen-Club

FCN spielt gegen Bielefeld mit neuem Coach und altem Torwart - vor 15 Minuten

NÜRNBERG - Nach drei Niederlagen in Folge will der FCN gegen abstiegsbedrohte Arminen in die Erfolgsspur zurück. Der Trainer auf der Club-Bank ist ein neuer Mann, der Keeper, der gegen das Schlusslicht Gegentore verhindern soll, derweil ein alter Bekannter. Der Live-Ticker!

+++ Hier geht's zum Live-Ticker +++