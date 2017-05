Köllner lobt Club-Courage: "Haben gutes Spiel gezeigt"

KAISERSLAUTERN - So hat man sich beim FCN das Saisonende nicht vorgstellt. Das 0:1 auf dem Betzenberg lässt den Club zum Rundenschluss auf Platz zwölf abrutschen. Während Startelf-Rückkehrer Patrick Erras und Torwart Thorsten Kirschbaum die eigene Leistung kritisch bewerten, hat der FCN-Trainer auch Positives gesehen.

Weiß auf Rot: Der Club hat sein letztes Spiel in dieser Saison verloren, auch wenn er - wie sein Trainer sagt - in Kaiserslautern durchaus engagiert aufgetreten ist. Foto: Sportfoto Zink / DaMa



Michael Köllner (Club-Coach): "Das letzte Spiel zu verlieren, ist bitter. Das ärgert uns. Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gezeigt, was das Engagement anging. Aber leider haben wir uns ein billiges Tor gefangen und unsere wenigen Torchancen nicht nutzen können. Wir fahren enttäuscht nach Hause, denn so stellt man sich ein Saisonende nicht vor. Man hat gesehen, um wie viel es beim FCK ging. Von meiner Seite Glückwunsch zum Klassenerhalt. Für mich bleibt an dieser Stelle nur eines übrig – und zwar Danke zu sagen. Danke an alle, die in der Saison mit uns zusammen gearbeitet haben."

Norbert Meier (Kaiserlauterns Trainer): "Wir freuen uns natürlich, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben. Umso mehr, weil wir nicht am Radio hängen mussten, sondern unsere eigene Herausforderung geschafft haben. Solche Spiele versprühen nicht den ganz großen Glanz, aber die Mannschaft hat die Zweikämpfe angenommen und war hoch konzentriert.

Wir sind den Berg hier hoch gefahren und haben tausende Menschen gesehen, die uns angefeuert haben. Da musste ich nicht mehr viel machen für die Motivation. Mit diesem Sieg sind wir aller Sorgen ledig. Die gehen erste ab morgen wieder los. Wir brauchen uns nicht um die Relegation kümmern, das sind ganz besondere Dinge."

Patrick Erras (Club-Comebacker): "Das war natürlich ein schönes Gefühl, von Beginn an und dann die vollen 90 Minuten wieder auf dem Platz zu stehen. Wir wollten die drei Punkte mitnehmen, um mit einem guten Gefühl in die Pause zu gehen. Das ist uns leider nicht gelungen. Hinten haben wir es gut herausgespielt, aber ab dem Mittelfeld haben uns die Lösungen gefehlt. Zu wenig Laufwege, zu wenig Bälle in die Tiefe: es war einfach von uns allen zu wenig, um da etwas mitzunehmen."

Thorsten Kirschbaum (Club-Keeper): "So haben wir uns das natürlich nicht vorgestellt. In der ersten Hälfte haben wir den Ball zwar ganz gut durch unsere Reihen laufen lassen, allerdings ohne nach vorne die nötige Durchschlagskraft zu entwickeln. Wir sind nicht gut ins letzte Drittel gekommen. Kaiserslautern war da deutlich besser und hatte die besseren Möglichkeiten. Daher geht diese Niederlage in Ordnung – so bitter das jetzt auch ist."

