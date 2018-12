Köllners Bayern-Plan: So will der Club in München punkten

Der Club-Trainer hofft beim FC Bayern auf ein Glücksspiel - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Erfolgsaussichten? Ungefähr so wie beim Lotto, so erklärte es Trainer Michael Köllner während der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag: "Obwohl die Chance auf sechs Richtige minimal ist, spielen es viele Leute." Also: Mindestens sechs Richtige bräuchte der 1.FC Nürnberg am Samstag für das Gastspiel beim FC Bayern München (15.30 Uhr, Live-Ticker auf nordbayern.de), sollte wenigstens ein Remis glücken.

Fäuste Ballen auch nach München? FCN-Coach Michael Köllner reist ohne Ehrfurcht zum Rekordmeister. © Sportfoto Zink / DaMa



Fäuste Ballen auch nach München? FCN-Coach Michael Köllner reist ohne Ehrfurcht zum Rekordmeister. Foto: Sportfoto Zink / DaMa



"Galaxien", findet Köllner, lägen zwischen Franken und Bayern, "realistisch betrachtet" habe Nürnberg wohl "keine Chance – aber oft liegt darin die Chance". Das Spiel möglichst "lange offen halten", so lautet Köllners Idee, "Mut auf den Platz bringen" und natürlich hoffen, "einen Gegner zu erwischen, der sein Spiel nicht auf den Platz bringt", dann müsse noch "Spielglück" dazukommen. Das ist ziemlich viel auf einmal, und den Münchnern, vermutet Köllner, müssten gegen Nürnberg "auch ein paar Prozent weniger" zum Sieg reichen. Aber natürlich gilt es trotzdem, alles zu versuchen – wie zuletzt Mitaufsteiger Fortuna Düsseldorf, der vor 14 Tagen ein 3:3 in München erreichte, zuvor hatten Augsburg und Freiburg je einen Punkt aus der Fröttmaninger Arena mitgenommen.

Bilderstrecke zum Thema Derby-Geschichte: Club-Schmankerl gegen die Bayern 189 Mal ging das prestigeträchtige fränkisch-bayerische Kräftemessen zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem FC Bayern München bereits über die Bühne. Zuhause setzte der Club bereits einige Ausrufzeichen gegen den Rivalen aus der ungeliebten Landeshauptstadt. In der Isarmetropole schnappte er sich letztmals 1992 die volle Punktzahl. Hier sind die Bilder!



Dummerweise aber ziehen die Bayern seit jenem 3:3 gegen die Fortuna wieder mächtig an. Trainer Niko Kovac – der in den Relegationsspielen 2016 mit Eintracht Frankfurt auf den 1.FC Nürnberg traf und gewann – stärkte seine Position mit Siegen gegen Benfica Lissabon und bei Werder Bremen, bis Weihnachten wollen sie sich keine Blöße mehr geben. Und die Statistik spricht auch eine deutliche Sprache. Im Münchner Olympiastadion gewann der 1.FC Nürnberg ein einziges Spiel (1992 mit 3:1), in der neuen Arena war ein 0:0 im Sommer 2006 der einzige Punktgewinn. Das bisher letzte Nürnberger Tor in München erzielte Eric-Maxim Choupo-Moting vor neun Jahren bei einer 1:2-Niederlage.

Wer macht das Mittelfeld dicht?

Fehlen wird dem Club nach Enrico Valentini, Eduard Löwen und Christian Mathenia auch noch Kapitän Hanno Behrens wegen einer Bauchmuskelzerrung, "ein schmerzlicher Verlust" sei das, findet Trainer Köllner, sagt aber tapfer: "So hart es klingt, jeder Spieler muss ersetzbar sein." Immerhin, beim 1:1 gegen Leverkusen haben sich Rechtsverteidiger Kevin Goden und Mittelfeldspieler Patrick Erras empfohlen, beide könnten auch am Samstag spielen, Köllner will "die nächsten Trainingeinheiten abwarten". Ein defensives Mittelfeld mit Ondrej Petrak, Patrick Erras und Simon Rhein wäre zwar denkbar, Köllner allerdings hält Petrak und Erras für zu ähnliche Spieler. So oder so: Für die Mannschaftsaufstellung wird es elf Richtige brauchen.

Hans Böller Sportchef der Nürnberger Nachrichten E-Mail