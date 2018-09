Köln verliert - und das Kleeblatt bleibt Spitzenreiter!

HAMBURG - Der 1. FC Köln hat überraschend das Heimspiel gegen Paderborn mit 3:5 verloren - damit bleibt die SpVgg Greuther Fürth nach dem fünften Spieltag definitiv Tabellenführer. Ingolstadt musste derweil eine herbe Klatsche einstecken.

So sieht Ernüchterung aus: Dominick Drexler vom 1. FC Köln schlägt die Hände vors Gesicht. Foto: Marius Becker, dpa



FC Erzgebirge Aue - FC St. Pauli 3:1 (2:1)

Auch dank eines Traumtores von Pascal Testroet hat der FC Erzgebirge Aue den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Am Sonntag bezwangen die Sachsen den FC St. Pauli mit 3:1 (2:1) und blieben damit auch im achten Vergleich mit den Hamburgern in Serie ungeschlagen. Vor 12.000 Zuschauern waren die Gastgeber durch Dennis Kempe nach elf Minuten in Führung gegangen. Henk Veerman gelang nur fünf Minuten später der Ausgleich.

Testroet hämmerte den Ball in der 31. Minute aus rund 25 Metern in den linken Winkel. Rückkehrer Jan Hochscheidt (75.) verwandelte schließlich einen Konter zum umjubelten ersten Dreier. Die mit argen Verletzungssorgen – gleich sechs Spieler fehlten - angetretenen Hamburger versteckten sich nicht, hatten mit der Anfangsoffensive der Auer aber erhebliche Schwierigkeiten.

Doch den Rückstand verkrafteten sie schnell und waren nach dem Ausgleich bis zur neuerlichen Auer Führung das gefährlichere Team. Nach der Pause stellte St. Paulis Trainer Markus Kauczinski auf Dreierkette um. Damit erhöhte man die Gefahr, in Auer Konter zu laufen. Einer davon brachte durch Hochscheidt die Entscheidung. Danach hatten die Gastgeber die Partie im Griff.

1. FC Köln - SC Paderborn 3:5 (1:1)

Erst 5:3, nun 3:5: In einem erneut furiosen Spiel hat der 1. FC Köln trotz eines abermaligen Doppelpacks von Torjäger Simon Terodde und des ersten Liga-Tores von 17-Millionen-Mann Jhon Cordoba die erste Saison-Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga kassiert. Der Bundesliga-Absteiger, der in der Vorwoche 5:3 auf St. Pauli gewonnen hatte, unterlag am Sonntag dem Aufsteiger SC Paderborn mit 3:5 (1:1) und verpasste es damit, die am Samstag auf Platz eins gesprungene SpVgg Greuther Fürth wieder zu verdrängen.

Terodde traf in der 37. und 53. Minute und kommt nun auf elf Tore aus den letzten vier Pflichtspielen. In jeder dieser Partien war er mindestens zwei Mal erfolgreich. Am Sonntag traf Terodde sogar vier Mal, zwei Tore wurden jedoch wegen Abseits aberkannt. Am kommenden Freitag beim SC Paderborn wird der FC aber auf Kapitän Jonas Hector verzichten müssen. Der Nationalspieler sah die Gelb-Rote Karte (87.).

Die sehr forschen und überraschend starken Paderborner glichen durch Babacar Gueye (38.) und Philipp Klement (66.) zunächst zweimal aus. Der Ex-Mainzer Klement brachte den SCP im Nachschuss nach einem verschossenen Foulelfmeter erstmals in Führung (71.). Der Ex-Schalker Bernard Tekpetey (89.) und Sven Michel (90.+4) sorgten nach dem Ausgleich von Jhon Cordoba (84.) für den Sieg. Mit acht Punkten sind die Ostwestfalen nun Siebter.

VfL Bochum - FC Ingolstadt 6:0 (3:0)

Dank des überragenden Lukas Hinterseer hat sich der VfL Bochum in der Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga festgesetzt. Mit dem 6:0 (3:0) gegen den enttäuschenden FC Ingolstadt rückte das Team von Trainer Robin Dutt bei zehn Punkten sogar auf den zweiten Tabellenplatz vor. Vor 14.341 Zuschauern verwandelte Hinterseer gegen seinen Ex-Club in der 4. und 66. Minute zwei Foulelfmeter und war auch in der 62. Minute erfolgreich. Robbie Kruse (14.), Tom Weilandt (19.) und Anthony Losilla (79.) erzielten die weiteren VfL-Tore. Ingolstadt fiel auf Position 13 zurück. Der frühe Rückstand der Ingolstädter resultierte aus einem Foul von Lucas Galvao an Weilandt.

Der ehemalige FCI-Profi Hinterseer verwandelte sicher. Beim zweiten VfL-Treffer durch Kruse patzte Ingolstadts Keeper Marco Knaller. Das 3:0 durch Weilandt war dann schon die Vorentscheidung. Der Brasilianer Galvao wurde mit Gelb-Rot (57.) des Feldes verwiesen. Danach legte Bochum noch dreimal nach.

Hamburger SV - 1. FC Heidenheim 3:2 (0:0)

Der Hamburger SV hat sich dank Pierre-Michel Lasogga gegen den 1. FC Heidenheim seinen dritten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga erkämpft. Der Stürmer erzielte alle drei Tore beim 3:2 (0:0) der Gastgeber am Samstag vor 45.379 Zuschauern im Volksparkstadion gegen die Schwaben. Für Lasogga waren es bereits die Saisontore Nummer drei bis fünf.

Zunächst waren die Gäste durch den drei Minuten zuvor eingewechselten Patrick Schmidt in Führung gegangen (64. Minute), ehe der ebenfalls eingewechselte Lasogga durch einen Hattrick binnen neun Minuten (75., 81., 83.) das Spiel drehte. Für den Endstand sorgte Heidenheims Robert Glatzel (89. Minute).

SV Darmstadt 98 - SV Sandhausen 1:1 (0:0)

Ein Last-Minute-Treffer von Tobias Kempe hat SV Darmstadt 98 einen Punkt gegen den SV Sandhausen gerettet. Beim 1:1 (0:0) vor 15.103 Zuschauern am Böllenfalltor in Darmstadt gingen die Sandhäuser durch ein Kopfballtor von Philipp Klingmann (47. Minute) in Führung. Mit einem direkt verwandelten Freistoß gelang Kempe in der 90. Minute der Ausgleich.

Darmstadt musste damit im dritten Heimspiel erstmals Punkte abgeben, Sandhausen bleibt trotz des ersten Auswärtspunkts sieglos. Im ersten Durchgang benötigten die Gastgeber eine halbe Stunde, um gegen diszipliniere Sandhäuser in die Partie zu kommen, hatten dann durch Immanuel Höhn und Marcel Heller zwei gute Chancen. Nach der Führung für die Gäste drängte Darmstadt auf den Ausgleich. Kempe traf bereits in der 65. Minute die Latte. Sandhausen verteidigte diszipliniert, blieb durch Konter gefährlich, doch am Ende gelang den Gastgebern der verdiente Ausgleich.

Dresden feiert ersten Sieg

Union Berlin - MSV Duisburg 2:2 (1:0)

Nach zuvor vier Niederlagen in Serie kam der zuvor noch torlose Revierklub aus Meiderich in einer packenden Schlussphase zu einen 2:2 in Berlin. Die Union-Führung durch Akaki Gogia (44. Minute) drehten zunächst Cauly Oliveira Souza (77.) und Richard Sukuta Pasu (83.). Unions Verteidiger Florian Hübner (90.+1) sorgte noch für den Ausgleich. Trotz des Punkts bleibt das Gäste-Team des unter Druck stehenden Trainers Ilija Gruew Letzter. Die Köpenicker indes verpassten es durch die Punkteteilung, zumindest vorübergehend auf Platz eins zu springen.

Jahn Regensburg - Dynamo Dresden 0:2 (0:1)

Maik Walpurgis ist ein optimaler Einstand als neuer Trainer von Dynamo Dresden geglückt. Nur drei Tage nach seiner Vorstellung als Nachfolger von Uwe Neuhaus führte Walpurgis den sächsischen Traditionsverein zu einem 2:0 (1:0) beim SSV Jahn Regensburg. Ausgerechnet der langjährige Regensburger Aias Aosman (22. Minute) und nach dem Seitenwechsel Dario Dumic (52.) trafen vor 13.629 Zuschauern für die auf Stabilität bedachten Dresdner gegen den Jahn, der somit die zweite Niederlage in Folge kassierte.

