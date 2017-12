Köln zeigt dem FCN, wie's gegen Wolfsburg geht

MÖNCHENGLADBACH - Der Herbstmeister aus München hat sich mit einem glücklichen Arbeitssieg in die Bundesliga-Pause verabschiedet, für den Pokal-Hit gegen Dortmund so aber nur schleppend aufgewärmt. Am Abend strebt der neue BVB-Coach Peter Stöger vier Tage nach seinem gelungen Einstand in Mainz gegen Hoffenheim den nächsten Dreier an.

Dem 1. FC Köln gelang gegen den VfL Wolfsburg - Pokalgegner des 1. FC Nürnberg - der erste Sieg der Saison.



Dem 1. FC Köln gelang gegen den VfL Wolfsburg - Pokalgegner des 1. FC Nürnberg - der erste Sieg der Saison. Foto: Roland Weihrauch/dpa



1. FC Köln - VfL Wolfsburg 1:0 (0:0)

Der 1. FC Köln kann doch noch gewinnen. Beim 1:0 (0:0) gegen den VfL Wolfsburg gelang den Rheinländern am letzten Hinrundenspieltag der erste Bundesligasieg in der Saison 2017/18. Mit seinem Treffer in der 67. Minute verhinderte Christian Clemens zudem einen unrühmlichen Rekord im deutschen Fußball.

Tasmania 1900 Berlin bleibt mit vier Zählern in der Spielzeit 1965/66, umgerechnet auf die heutige Drei-Punkte-Regel, das schlechteste Erstligateam einer ersten Halbsaison. Der FC hat nach dem ersten Erfolg unter Peter Stögers Interims-Nachfolger Stefan Ruthenbeck jetzt sechs Zähler; Wolfsburg bleibt bei 19.

VfB Stuttgart - FC Bayern München 0:1 (0:0)

erbstmeister FC Bayern München hat sich mit einem glücklichen Arbeitssieg in die Bundesliga-Pause verabschiedet und sich nur schleppend für den Pokal-Hit gegen Borussia Dortmund aufgewärmt. Vier Tage vor dem abschließenden Höhepunkt des Fußball-Jahres 2017 siegte die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes dank eines späten Treffers von Thomas Müller (79. Minute) mit 1:0 (0:0) beim VfB Stuttgart. In der letzten Minute der Nachspielzeit vergab der VfB die Riesenchance auf den Ausgleich, als Chadrac Akolo einen Foulelfmeter nach Videobeweis am Ex-Stuttgarter Sven Ulreich scheiterte.

Da der FC Schalke 04 parallel bei Eintracht Frankfurt nur ein Remis erzielte, bauten die Münchner ihre ohnehin komfortable Tabellenführung vorerst auf elf Punkte aus. Die Schwaben stecken nach dem fünften sieglosen Spiel in Serie dagegen weiter tief im Abstiegskampf.

Die 58.885 Zuschauer sahen über weite Strecken jedoch einen Rekordmeister, der sich vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) alles andere als in Topform für den BVB präsentierte.

Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 2:2 (1:0)

Ein spätes Tor von Abwehrchef Naldo hat dem FC Schalke 04 in der letzten Bundesliga-Sekunde dieses Jahres noch einen wichtigen Auswärtspunkt beschert. Nach einem 0:2-Rückstand spielte der Tabellenzweite am Samstag 2:2 (0:1) bei Eintracht Frankfurt.

Breel Embolo brachte die Schalker erst in der 82. Minute noch einmal ins Spiel zurück. Naldo gelang dann in der Nachspielzeit der Ausgleich. Danach lief die komplette Schalker Ersatzbank jubelnd auf den Platz. Schiedsrichter Robert Kampka überprüfte per Videobeweis noch einmal die Zulässigkeit des Treffers und pfiff die Partie ab.

Die Eintracht war vor 50.600 Zuschauern schon nach einer Minute und einer Sekunde durch Luka Jovic in Führung gegangen. Sebastien Haller legte in der 65. Minute per Hacke den scheinbar entscheidenden zweiten Treffer nach. Lange Zeit fehlte den Schalkern genau diese Frankfurter Effektivität. Sie war erst ganz am Ende zu sehen.

Werder Bremen - FSV Mainz 05 2:2 (2:0)

Werder Bremen hat einen Sieg im Kellerduell gegen den FSV Mainz durch ein Gegentor in der Nachspielzeit verpasst. Die Hanseaten kamen am Samstagnachmittag nach langer Führung nur zu einem 2:2 (2:0) gegen ihre Gäste. Durch das Remis überholte Bremen in der Tabelle der Fußball-Bundesliga den Hamburger SV und überwintert auf dem Relegationsrang. Mainz bleibt auf einem Nicht-Abstiegsplatz.

Vor 38.200 Zuschauern brachten Philipp Bargfrede (2. Minute) und Ishak Belfodil (17.) die Hausherren zügig in Führung. Robin Quaison (70.) und Fabian Frei (90+3) jedoch glichen aus. Das Ergebnis war gerecht: Mainz hielt trotz des schnellen Rückstandes mit und belohnte sich in der Schlussphase dafür.

FC Augsburg - SC Freiburg 3:3 (1:1)

Dank eines Dreierpacks von Alfred Finnbogason hat der FC Augsburg seine erste Heimniederlage in der Bundesliga gegen den SC Freiburg abgewendet und noch für einen versöhnlichen Hinrundenabschluss gesorgt. Mit viel Moral feierte die Mannschaft von Trainer Manuel Baum am Samstag beim 3:3 (1:1) ein fulminantes Comeback mit zwei Treffern des Isländers in der Nachspielzeit.

Vor 26.345 Zuschauern brachte Finnbogason den FCA nach nicht einmal 60 Sekunden mit seinem neunten Saisontor in Führung. Christian Günter (20. Minute) sowie Kapitän Nils Petersen (48., 65.) mit seinem fünften und sechsten Tor in den vergangenen drei Partien ließen die Freiburger schon wie der sichere Sieger aussehen. Dann schlug Finnbogason (90.+1, 90.+3) sogar doppelt zu.

Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV 3:1 (1:0)

Die Hanseaten bleiben zunächst 16., sie müssten aber auf einem direkten Abstiegsplatz überwintern, wenn Werder Bremen am Samstag gegen Mainz nicht verliert.

Für den achten Saisonsieg der Mannschaft vom Niederrhein sorgten der Belgier Thorgan Hazard (9. Minute) und der Brasilianer Raffael (74./79.). Das 1:1 für die Gäste hatte vor 51.409 Zuschauern im Borussia-Park der ehemalige Gladbacher André Hahn erzielt (53.).

