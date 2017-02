Konkurrenzfähigkeit ist für den TB zu wenig

Nach einer Hallensaison, in der sich die Hockey-Herren des TB 88 weiterentwickelt haben, führt der Weg dennoch eine Liga nach unten

ERLANGEN - Es ist vorbei: Die 4:8-Niederlage gegen den Tabellenführer besiegelte am Samstag den Abstieg in die 2. Regionalliga im Hallenhockey für den TB Erlangen. Doch Optimismus überwiegt trotz allem die Trauer.

Trainer Jochen Heimpel und seine Hockey-Herren steigen aus der 1. Regionalliga ab. Foto: Harald Hofmann



Bevor es in den großen Kampf geht, legen die Hockey-Herren des Turnerbunds nochmal ihre Schläger zusammen wie auf einen Scheiterhaufen. Dann stellen sie sich außen herum, Schulter an Schulter, Arm auf Arm. Sie sprechen sich noch einmal Mut zu, denn längst geht es um Alles. Das letzte Quäntchen Hoffnung in Sachen Klassenerhalt wird beschwört, nur ein Sieg hilft weiter – gegen den Tabellenführer, die Stuttgarter Kickers. Die übertrumpfen schon einmal in Sachen Lautstärke, trennen sich aus ihrem Motivationskreis mit einem angsteinflößenden Gebrüll.

Von Beginn an entwickelt sich ein schnelles und vor allem lautes Spiel. Die Erlanger zeigen, dass sie sich noch lange nicht geschlagen geben, bis zur letzten Sekunde gegen den Abstieg aus der 1. Regionalliga kämpfen werden. Das sieht zunächst gut aus, der Turnerbund geht in Führung, nach einer halben Stunde trennen sich beide Mannschaften mit einem 2:2 zur Pause. Weiter behält Erlangen die Oberhand, dann kommt Hektik auf. Plötzlich dominiert Stuttgart das Spiel, führt mit 7:3. In den letzten Minuten wird es richtig spannend: Die Gäste kassieren eine grüne Karte, müssen in Unterzahl weiterspielen. Die Erlanger wechseln für ihren starken Torwart einen zusätzlichen Feldspieler ein – alles oder nichts gegen den Abstieg. In Überzahl setzt der Turnerbund noch einmal die letzten Kraftreserven frei und macht richtig Druck auf Stuttgarter Tor – es reicht nicht. Am Ende trennen sich beide Mannschaft mit einem deutlichen 4:8.

„Wir waren meiner Meinung nach gleichwertig und haben den vermeintlichen Aufsteiger in die zweite Liga sehr geärgert“, sagt Thomas Mengin, der Torjäger, hinterher. Einmal mehr, so Menging, war vor allem die Abschlussschwäche das Manko. „So ist der Sport: Stehst du oben in der Tabelle gewinnst du so ein Spiel, bist du unten, verlierst du es.“

Abstiegskampf auch auf Feld

Ein Spieltag vor Saisonschluss steht der TB damit auf dem vorletzten Rang der Tabelle, fünf Punkte trennen Erlangen vom rettenden Ufer. Selbst im Falle eines Sieges über den Tabellenführer, es wäre dessen zweite Niederlage überhaupt gewesen, hätte Erlangen zittern müssen am letzten Spieltag am Sonntag, 12. Februar zu Hause gegen Darmstadt. „Insgesamt haben wir uns, auch wenn es sich blöd anhört, spielerisch und taktisch deutlich weiterentwickelt“, sagt Thomas Mengin. „Wir haben gelernt, dass wir in der Liga mitspielen können und müssen uns vor keinem verstecken. Ich hoffe, dass wir in Zukunft ruhiger und abgeklärter sein werden.“

Das wird das junge Team auch in der Feldsaison brauchen können, denn auch hier geht es in der 1. Regionalliga gegen den Abstieg. „Wir wollen die Hallensaison mit einem Erfolgserlebnis abschließen“, sagt Mengin. Und: „Das Positive am Abstieg ist ja, dass wir vielleicht nächste Saison wieder einen Aufstieg feiern können.“

KASIA PAUHSE