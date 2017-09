Konsolenderby: Der große Fifa-Franken-Vergleich

Wir haben die Spieler von Club und Kleeblatt gegenübergestellt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG/FÜRTH - Ganz Franken ist im Derbyfieber! Am Sonntag empfängt die SpVgg Greuther Fürth den 1. FC Nürnberg (13.30 Uhr, Live-Ticker auf nordbayern.de). Die Situation in der Tabelle ist eindeutig, doch wie sieht es eigentlich in der virtuellen Welt aus? Wir haben die Fifa-Gesamtwerte der Spieler verglichen.

Bilderstrecke zum Thema Club vs. Kleeblatt: Das Derby in der Fifa-Wertung Am Sonntag ist es soweit: Der 1. FC Nürnberg tritt bei der SpVgg Greuther Fürth zum 263. Frankenderby an. Wir haben die Spieler der beiden Teams halbwegs postionsgetreu gegenübergestellt. Und zwar - E-Sport-Freunde aufgemerkt - mit Blick auf ihren Gesamtwert beim Konsolen-Renner Fifa!



