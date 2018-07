Konzert am Dienstag: Hannover 96 flüchtet vor Helene Fischer

Schlagerstar tritt in der Stadt auf - Bundesligist trainiert auf anderem Platz - vor 1 Stunde

HANNOVER - Wegen eines Auftritts von Schlagerstar Helene Fischer muss Hannover 96 seinen Trainingsplatz wechseln. Damit das Konzert des Schlagerstars reibungslos über die Bühne geht, muss der Bundesligist für zwei Tage umziehen.

Weil Helene Fischer im Stadion von Hannover 96 auftritt, muss der Bundesligist kurzfristig auf einen anderen Traningsplatz ausweichen. © Sebastian Willnow/dpa



Weil Helene Fischer im Stadion von Hannover 96 auftritt, muss der Bundesligist kurzfristig auf einen anderen Traningsplatz ausweichen. Foto: Sebastian Willnow/dpa



Das Team des Fußball-Bundesligisten müsse aufgrund des Konzerts am Dienstag in der HDI-Arena bis einschließlich Mittwoch in der 96-Akademie trainieren.

Ein normaler Trainingsbetrieb sei aufgrund der Auf- und Abbauarbeiten rund um das Event nicht möglich, teilte der Klub am Montag mit. Im Stadion der 96-Akademie findet zudem am Mittwoch (18 Uhr) das Testspiel der Niedersachsen gegen den Regionalligisten Wacker Nordhausen statt.

dpatopbilder - 15.07.2018, Großbritannien, London: Die Wimbledonsiegerin Angelique Kerber kommt zum Wimbledon Champions Dinner in die Guildhall. Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Yui Mok/dpa



dpatopbilder - 15.07.2018, Großbritannien, London: Die Wimbledonsiegerin Angelique Kerber kommt zum Wimbledon Champions Dinner in die Guildhall. Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Yui Mok/dpa



dpa