Kopie von Kroos-Treffer: Oliver Pocher wusste es vorher

Dem Entertainer gelang wenige Stunden vor dem DFB-Spiel ein ähnliches Tor - vor 2 Stunden

SOTSCHI - Ein paar Stunden vor dem späteren Last-Minute-Triumph Deutschlands über Schweden stieg in Sotschi das DFB-Fan-Match. Mit dabei war auch Entertainer Oliver Pocher. So weit, so normal. Doch dann sollte dem Comedian eine verblüffende Kopie des späteren Kroos-Treffers gelingen.

Mit einem späten Kunstschuss von Toni Kroos sicherte sich Deutschland den enorm wichtigen 2:1-Sieg über Schweden. Es lief bereits die 95. Minute, als der Akteur von Real Madrid einen Freistoß von der linken Seite kurz ausführte und das Leder - nach einem kurzen Stoppen von Marco Reus - gefühlvoll ins lange Eck schlenzte.

Es scheint, als habe sich Kroos den Treffer abgeschaut, denn einige Stunden vor der Partie von Jogis Jungs gegen die Skandinavier kam es in Sotschi bei einem Fan-Match des DFB ebenfalls zur Paarung Deutschland gegen Schweden. Und auch dort fiel das entscheidende Tor erst kurz vor Spielschluss - und vor allem die Art und Weise erinnert stark an den späteren Geniestreich von Kroos. Nur dass es in dieser Begegnung Entertainer Pocher war, der die Kugel ins Netz jagte.

Pocher postete ein Video davon auf Facebook, versehen mit folgendem Text: "Liebe Nationalmannschaft, ich habe heute im DFB Fan Match in Sotschi kurz vor Schluss gegen Schweden dieses entscheidende Tor geschossen... es wäre schön, wenn Ihr das gleich wiederholen könntet!! ‪Danke und bis gleich!!"

sha