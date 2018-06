Kracher im Achtelfinale live: Frankreich fordert Argentinien

Wer kommt ins Viertelfinale - Griezmann oder Messi? - vor 29 Minuten

KASAN - Die Gruppenphase bei der WM 2018 in Russland ist Geschichte, ab dem heutigen Samstag geht es in die K.o-Phase. Und gleich die erste Partie im Achtelfinale hat es in sich: Mit Frankreich und Argentinien treffen dabei zwei Schwergewichte im Fußball aufeinander.

+++ Frankreich gegen Argentinien im Live-Ticker +++

