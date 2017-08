2:2-Unentschieden gegen Union Berlin: Der Ausgleich in Minute 90 war für viele FCN-Fans ein Segen. Trotz der vielen versäumten Chancen in der ersten Halbzeit ist man sich einig: Der Club hat überzeugt!

Der FCN verlor gegen Union Berlin nicht das Spiel, mit Sebastian Kerk aber einen seiner auffälligsten Akteure in der Frühphase dieser Saison. In einer intensiven Auseinandersetzung hatte der Club zunächste lange Zeit Vorteile, zweimal das Nachsehen - und ein Teil seiner Anhängerschaft eine klare Meinung in Sachen DFB.