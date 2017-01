Krefeld kommt: Ice Tigers laden zum Mädelsabend

Vor dem Spitzenspiel am Sonntag erwartet die Wilson-Truppe die Pinguine - vor 20 Minuten

NÜRNBERG - "Auf den Mädelsabend folgt das Gipfeltreffen", so hat es die Nürnberger Zeitung formuliert. Treffender kann man das ungleiche Wochenende der Ice Tigers nicht zusammenfassen. Vor dem Spitzenspiel in München muss die Mannschaft von Rob Wilson am Freitagabend (19.30 Uhr) in der Arena gegen Krefeld bestehen. Eine Vorschau.

Bilderstrecke zum Thema Cold as Ice Tigers: Das ist gegen Krefeld wichtig Gegensätze ziehen sich an, heißt es. So auch am Freitag, wenn die Thomas Sabo Ice Tigers (Tabellenzweiter) gegen die Krefeld Pinguine (Rang zwölf) spielen. Eine Mannschaft, die "um ihr Leben" kämpft, und den Ice Tigers gehörig die Laune verderben kann - aber da hat auch die Wilson-Truppe noch ein Wörtchen mitzureden.



Sebastian Böhm