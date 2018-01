Krimi-Remis! Videobeweis hilft DHB-Team gegen Slowenien

ZAGREB - Es war ein echter Krimi. Am Ende kann Deutschland bei der Handball-Europameisterschaft in Kroatien gegen Slowenien in buchstäblich letzter Sekunde noch den Ausgleich feiern.

Bei der Handball-EM kommt Deutschland gegen Slowenien nach dem Videobeweis doch noch in letzter Sekunde zum Ausgleich. © dpa



Bis zur Pause war es ein gebrauchter Tag für den DHB: Weil Wolff nur einen einzigen Ball halten kann, steht ab der 21. Minute Heinevetter im Kasten. Auch vorne fehlt weitestgehend die Durchschlagskraft, mit 10:15 geht Deutschland in die Kabine.

Dann aber kämpft sich der Titelverteidiger mehr und mehr in die Partie und setzt das in Tore um. In der 49. Minute kämpft sich der DHB durch einen 4:0-Lauf durch Tobias Reichmann und Uwe Gensheimer auf den 20:20-Ausgleich ran. Jetzt schaltet auch Slowenien nochmal einen Gang rauf, das Spiel wird zum Nervenkitzel. Slowenien zwei Tore vorne - und wieder kommt Deutschland zum Ausgleich, 23:23! Dann überschlagen sich die Ereignisse: Slowenien macht das 25:24, das Spiel scheint aus, doch dann gibt der Schiedsrichter nach einem Videobeweis noch den Siebenmeter. Reichmann tritt an - Tor für Deutschland und Schluss: 25:25 lautet das offizielle Endergebnis.

WAS FÜR EIN SPIEL! WAS FÜR EIN KRIMI! WAS FÜR EIN DRAMA! Nach einem Videobeweis verwandelt Tobias Reichmann den Siebenmeter und dadurch sichern wir uns nach einer überragenden kämpferischen Leistung einen Punkt! #SLOGER #aufgehtsDHB #wirfuerD #ehfeuro2018 @sportschau pic.twitter.com/CP0sKnI5qb — DHB_Nationalteams (@DHB_Teams) 15. Januar 2018

