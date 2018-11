Krisentreffen in Nürnberg! Ice Tigers empfangen die Grizzlys

Das Jiranek-Team will gegen Wolfsburg die Wende schaffen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Es gibt nicht viele Mannschaften, die in der DEL schlechter platziert sind, als die Ice Tigers. Zwei an der Zahl. Mit den Grizzlys kommt eine davon am Sonntag nach Nürnberg. Was für das Team um Patrick Reimer im Heimspiel entscheidend ist, erklärt NN-Sportredakteur Sebastian Böhm im Bandencheck.

Bilderstrecke zum Thema Bandencheck: Das wird für die Ice Tigers gegen Wolfsburg wichtig Gegen das Tabellenschlusslicht verloren, das Derby vergeigt und acht Punkte Rückstand auf die Playoff-Plätze. Schwere Zeiten für die Thomas Sabo Ice Tigers. Nun warten die Grizzlys aus Wolfsburg, die momentan sogar noch schwächer unterwegs sind, als das Jiranek-Team. Das sind die Knackpunkte der Partie:



Sebastian Böhm